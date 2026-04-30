Vokietija teigia esanti pasiruošusi bet kokiam JAV karių skaičiaus mažinimui

Kilus ginčui su kancleriu Friedrichu Merzu dėl karo Irane, D. Trumpas trečiadienį nurodė, kad Jungtinės Valstijos svarsto galimybę perdislokuoti dalį Vokietijoje dislokuotų JAV karių, kurių skaičiuojama dešimtimis tūkstančių.
Kalbėdamas vizito Maroke metu, Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas sakė: „Esame tam pasiruošę, nuodugniai aptariame tai visose NATO institucijose, remdamiesi tarpusavio pasitikėjimu, ir laukiame amerikiečių sprendimų šiuo klausimu.“
Bet kokie tokio tipo sprendimai būtų „aptarti su mumis ir su kitais, kaip dera sąjungininkams“, teigė jis.
F. Merzas kiek anksčiau pažymėjo, kad Vokietijos požiūris į karą Artimuosiuose Rytuose „tebėra orientuotas į vieningą NATO ir patikimą transatlantinę partnerystę“.
Berlynas „palaiko glaudžius ir pasitikėjimu grįstus ryšius su savo partneriais, įskaitant ir ypač Vašingtone“, – tvirtino jis, tiesiogiai nepaminėdamas D. Trumpo grasinimų.
„Mes tai darome vadovaudamiesi mūsų bendrais transatlantiniais interesais. Mes tai darome remdamiesi abipuse pagarba ir sąžiningai pasidalydami našta“, – pridūrė jis.
„Ši transatlantinė partnerystė ypač artima mūsų širdžiai – tiek mums visiems, tiek man asmeniškai, kaip žinote“, – dėstė kancleris.
F. Merzas užsitraukė D. Trumpo nemalonę, kai anksčiau šią savaitę pareiškė, kad Iranas „žemina“ Vašingtoną prie derybų stalo.
D. Trumpas antradienį tikino, kad F. Merzas „mano, jog yra priimtina, kad Iranas turėtų branduolinį ginklą. Jis nežino, ką kalba!“
Trečiadienį platformoje „Truth Social“ paskelbtame įraše D. Trumpas teigė, kad Jungtinės Valstijos svarsto galimybę sumažinti savo karių skaičių Vokietijoje.
J. Wadephulas sakė, kad JAV karių skaičiaus sumažinimo idėja, „tiesą sakant, visai nėra nauja žinia“, ir pridūrė, kad šią perspektyvą kėlė ir ankstesni JAV prezidentai.
Nors J. Wadephulas tvirtino, kad „ramiai“ vertina mintį sumažinti JAV karių skaičių Vokietijoje, ministras nurodė, jog didelės Amerikos bazės Vokietijoje „visiškai nėra diskusijų objektas“.
Jis teigė, kad, pavyzdžiui, Ramšteino oro bazė atlieka „nepakeičiamą funkciją tiek Jungtinėms Valstijoms, tiek mums“.
