Vokietijoje – mažiausias vynuogių derlius per penkioliką metų

Šių metų derlius turėtų siekti 7,3 mln. standartinių hektolitrų vynuogių misos – t. y. dar mažiau nei buvo prognozuojama prieš savaitę. Vynuogių misa – tai šviežiai išspaustas sultys, naudojamos pirmojoje vyno gamybos stadijoje. Vienas hektolitras lygus 100 litrų.
Vynininkai iš 13 Vokietijos vynuogių auginimo regionų paskutinį kartą mažesnį derlių užaugino 2010 m., kai buvo gauta 7,1 mln. hektolitrų, sakė DWI atstovas Ernstas Büscheras iš Bodenhaimo, įsikūrusio vakarų Vokietijos vynuogių auginimo regione Reino krašte-Pfalce.
Prognozuojama, kad šių metų derlius bus 7 proc. mažesnis nei praėjusiais metais ir 16 proc. mažesnis už 10 metų vidurkį, kuris siekia 8,7 mln. hektolitrų.
Federalinė statistikos tarnyba, remdamasi preliminariais duomenimis, dar neseniai prognozavo, kad šių metų derlius turėtų siekti apie 8,2 mln. hektolitrų.
Derlingiausiuose vynuogių auginimo regionuose – dideli nuostoliai
E. Büscheras paaiškino, kad staigus nuosmukis pirmiausia susijęs su žymiai mažesniu derliumi keturiuose didžiausiuose Vokietijos vynuogių auginimo regionuose: Reinhesene, Pfalce, Badene ir Viurtemberge.
„Mažesnės vynuogių uogos, mažesnis nei vidutinis misos derlius ir, svarbiausia, intensyvi vynuogių atranka po stiprių rugsėjo vidurio liūčių lėmė, kad vien Reinhesene derlius sumažėjo maždaug 23 proc. arba beveik 600 tūkst. hektolitrų, palyginti su 10 metų vidurkiu“, – sakė jis.
Laukiama itin koncentruotų vynų su vaisių poskoniais
Tačiau dalis vynuogių auginimo regionų, kurie 2024 m. patyrė didelių nuostolių dėl vėlyvų šalnų, šiemet sulaukė geresnio derliaus, pažymėjo E. Büscheras. Tai – rytiniai Saksonijos ir Zalės-Unstruto regionai, taip pat Aro, kuriuose fiksuotas trijų skaitmenų procentinį padidėjimas, palyginti su praėjusiais metais.
Šiek tiek didesnio nei vidutinio derliaus šiemet taip pat laukiama Mozelio ir Frankonijos regionuose.
Visuose trylikoje šalies vynuogių auginimo regionų sutinkama dėl vyno kokybės įvertinimo: pasak jų, dėl išskirtinai didelio vynuogių prinokimo šių metų vyno kokybė laikoma „išskirtinai gera“.
„Nepaisant to, kad šiais metais vynuogių uogos dažnai buvo mažesnės, jos buvo dar aromatingesnės, todėl prognozuojama, kad vynai bus labai koncentruoti ir turės vaisių poskonių“, – sakė E. Büscheras.
