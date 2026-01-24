Vokietijos generolas: NATO nori automatizuotos gynybos prie sienų su Rusija

Ši zona veiktų kaip gynybinis buferis prieš bet kokioms priešo pajėgoms įsiveržiant į „tam tikrą karštąją zoną“, kur galėtų vykti tradicinis mūšis, teigė NATO operacijų štabo viršininko pavaduotojas generolas Thomas Lowinas (Tomas Lovinas).
Jis kalbėjo Vokietijos sekmadienio laikraščiui „Welt am Sonntag“.
Automatizuotoje zonoje būtų jutikliai, skirti aptikti priešo pajėgas ir aktyvuoti gynybos sistemas, tokias kaip dronai, pusiau autonominės kovinės transporto priemonės, antžeminiai robotai, taip pat automatinės oro gynybos ir priešraketinės sistemos, sakė T. Lowinas.
Tačiau jis pridūrė, kad bet koks sprendimas naudoti mirtinus ginklus „visada liktų žmogaus atsakomybe“.
Jutikliai – išdėstyti „žemėje, kosmose, kibernetinėje erdvėje ir ore“ – apimtų kelių tūkstančių kilometrų plotą ir aptiktų priešo judėjimą ar ginklų dislokavimą bei informuotų „visas NATO šalis realiuoju laiku“, sakė jis.
DI valdoma sistema sustiprintų esamus NATO ginklus ir dislokuotas pajėgas, teigė generolas.
Vokietijos laikraštis pranešė, kad Lenkijoje ir Rumunijoje vykdomos bandomosios programos, kuriose išbandomi siūlomi pajėgumai, ir kad visas NATO turėtų siekti, kad sistema pradėtų veikti iki 2027 metų pabaigos.
NATO Europos narės didina parengtį, nerimaudamos, kad Rusija, kurios ekonomika dėl konflikto Ukrainoje veikia karo režimu, gali siekti toliau plėstis į Europos Sąjungos (ES) teritoriją.
Lenkija netrukus pasirašys sutartį dėl „didžiausios priešdroninės sistemos Europoje“, jos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas-Kamišas) sakė dienraščiui „Gazeta Wyborcza“.
W. Kosiniakas-Kamyszas nenurodė, kiek kainuos sandoris, apimantis „įvairių tipų ginkluotę“, nei kuris konsorciumas pasirašys sutartį sausio pabaigoje.
Jis teigė, kad tai daroma reaguojant į „skubų operacinį poreikį“.
