Vokietijos gynybos ministras apie JAV karių išvedimą: to reikėjo laukti

„Kad JAV kariai traukiasi iš Europos, taip pat ir iš Vokietijos, to reikėjo laukti“, – pažymėjo Borisas Pistorius (Borisas Pistorijus) pareiškime, kurį naujienų agentūrai AFP atsiuntė jo vadovaujama ministerija.
„Mes, europiečiai, turime prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą“, – pridūrė jis.
Pentagonas penktadienį pranešė, kad JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) įsakė per ateinančius metus iš Vokietijos išvesti apie 5 tūkst. karių.
Šis žingsnis žengtas tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė, kad muitai automobiliams ir sunkvežimiams iš Europos Sąjungos (ES) kitą savaitę bus padidinti iki 25 proc., ir apkaltino bloką nesilaikant praėjusią vasarą pasirašyto prekybos susitarimo.
D. Trumpas vėl pažėrė kritikos Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui (Frydrichui Mercui), kuris pirmadienį pareiškė, kad Iranas „žemina“ Vašingtoną prie derybų stalo. D. Trumpas sakė, kad F. Merzas „mano, jog Iranui turėti branduolinį ginklą yra normalu. Jis nežino, apie ką kalba!“
Trečiadienį JAV lyderis sakė, kad Vašingtonas „nagrinėja ir svarsto galimą“ JAV karių skaičiaus Vokietijoje sumažinimą ir kad sprendimą priims „per trumpą laiką“.
Pentagono atstovas spaudai Seanas Parnellas (Šonas Parnelas) penktadienį paskelbtame pareiškime pažymėjo: „Karių išvedimas turėtų būti užbaigtas per artimiausius šešis–dvylika mėnesių.“
„Šis sprendimas priimtas po išsamaus departamento pajėgų dislokavimo Europoje įvertinimo ir atsižvelgiant į operacijų teatro poreikius bei padėtį vietoje“, – pridūrė S. Parnellas.
D. Trumpas per abi savo kadencijas ne kartą grasino smarkiai sumažinti JAV karių skaičių Vokietijoje ir kitose Europos sąjungininkėse, sakydamas, jog nori, kad Europa prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą, o ne kliautųsi Vašingtonu.
