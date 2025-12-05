Vokietijos prezidentas sako, kad ES ir JK turi susitaikyti kaip broliai iš roko grupės „Oasis“

F.-W. Steinmeieris, antrą valstybinio vizito dieną kalbėdamas karališkojoje galerijoje, sakė, kad po „Brexito“ žmonės buvo „nusivylę, ne visada sugebėjo suprasti šį sprendimą“, todėl tvyrojo „netikrumo jausmas“.
F.-W. Steinmeieris yra išvykęs trijų dienų vizito į Britaniją. Tai pirmasis Vokietijos prezidento vizitas JK per 27 metus.
Tačiau abi pusės nusprendė „šiuos jausmuose neužstrigti“, angliškai sakė jis.
„Nesižvalgykite su pykčiu atgal, kaip dainuojama vienoje populiariausių „Oasis“ dainų“, – parlamentarams sakė jis, turėdamas omenyje kūrinį „Don't Look Back in Anger“.
„Jei neprieštaraujate, kad taip pasakysiu, manau, kad tai tipiška britų maniera. Išlikite ramūs ir tęskite įprastą veiklą – pragmatiškai žvelkite į priekį, judėkite toliau“, – pridūrė jis.
Kalbos pabaigoje jis grįžo prie metaforos, kurioje teigė, kad brolių Liamo ir Noelio Gallagherių (Lajemo ir Noelio Galagerių) susitaikymas po 16 metų ir išparduotas „Oasis“ koncertinis turas yra „didžiausias pastarojo dešimtmečio popmuzikos įvykis“.
„Šaunioji Britanija gyva! Mūsų santykiai galbūt ir pasikeitė, bet, mieli britai, mūsų meilė išlieka“, – tvirtino jis.
„Todėl nesižvalgykime į praeitį, bet geriau karu žiūrėkime į ateitį“, – pažymėjo jis.
F.-W. Steinmeieris akcentavo liepą tarp Vokietijos ir JK pasirašytą Kensingtono sutartį, žyminčią glaudesnį bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į pirmąjį po „Brexito“ JK ir ES viršūnių susitikimą gegužę, kurio tikslas buvo sumažinti prekybos kliūtis.
Pasak jo, konkretūs projektai apima Vokietijos ir JK elektros energijos jungtį, kuri turėtų būti baigta statyti 2028-aisiais, ir planus sudaryti jaunimo mobilumo sutartis, kurios palengvintų studentų keliavimą.
„Taip, „Brexitas“ sukūrė kliūčių, – sakė F.-W. Steinmeieris. – Turime tai pakeisti. Ir mes ties tuo dirbame.“
Britų karalius Charlesas III (Karolis III) trečiadienį, pirmąją Vokietijos prezidento vizito JK dieną, Vindzoro pilyje surengė banketą F.-W. Steinmeierio garbei. Jie abu gyrė glaudžius valstybių ryšius.
Vizitas turėtų tęstis penktadienį Koventryje, kuris buvo smarkiai subombarduotas per Antrąjį pasaulinį karą. Šiame JK mieste rengiamoje atminimo ceremonijoje dalyvaus tiek britų, tiek vokiečių oro pajėgų kariai.
