Volodymyras Zelenskis: Ukraina turi galimybių langą deryboms su Rusija iki žiemos

V. Zelenskis tai sakė interviu „CBS News“, kuris buvo paskelbtas sekmadienį.
Prezidento buvo paprašyta pakomentuoti brigados generolo, Trečiojo kariuomenės korpuso vado Andrijaus Bileckio pareiškimą, kad Ukraina turi 6–9 mėnesius perimti iniciatyvą mūšio lauke iš Rusijos ir sustiprinti savo pozicijas taikos deryboms.
V. Zelenskis atsakė: „Taip, tai tiesa.“
Pasak jo, nuo 2025 metų gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke, ir jis pasidalijo šia informacija su JAV partneriais.
„Sausį jiems (partneriams) pasakiau, kad, mano nuomone, turime langą deryboms, nes kas mėnesį jie (rusai) praras vis daugiau žmonių ir dėl to praras iniciatyvą mūšio lauke“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.
„Taigi dabar turime šį laiko tarpą iki žiemos. Todėl manau, kad (...) prieš žiemą turime rasti būdą, diplomatinį būdą, susėsti ir pasikalbėti. Bet tai priklauso nuo spaudimo (Vladimirui) Putinui, spaudimo jo visuomenėje, ir manau, kad jis stiprėja, spaudimo sankcijomis – ne jas naikinti, o įvesti naujas. Tai geras, diplomatinis kelias“, – pridūrė jis.