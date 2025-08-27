Volodymyras Zelenskis: Ukrainos delegacija penktadienį Niujorke susitiks su JAV pareigūnais

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) amerikiečių žiniasklaidai anksčiau buvo užsiminęs, kad šią savaitę susitiks su Ukrainos atstovais.
„Penktadienį Niujorke, Jungtinėse Valstijose, vyks susitikimai su prezidento Trumpo komanda“, – sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose paskelbtame jo kasdieniame vaizdo kreipimesi.
Pasak V. Zelenskio, jo prezidentūros biuro vadovas Andrijus Jermakas ir buvęs gynybos ministras Rustemas Umerovas antradienį dalyvavo tarpininkavimo derybose Katare, o trečiadienį vyko tolesni susitikimai Saudo Arabijoje.
Kyjivas siekia, kad bet kokiame taikos susitarime būtų numatytos Vakarų saugumo garantijos, kad būtų užtikrinta, jog Rusija daugiau nepultų. Tuo metu Maskva reikalauja, kad Ukraina, į kurią Rusijos pajėgos įsiveržė 2022 metų vasarį, perleistų jai daugiau teritorijų.
Kremlius anksčiau trečiadienį pareiškė esąs nusiteikęs prieš Europos šalių taikdarių karių siuntimą į Ukrainą ir atmetė idėją greitai surengti prezidentų Vladimiro Putino ir V. Zelenskio susitikimą.
V. Zelenskis trečiadienį taip pat sakė matąs „labai arogantiškus ir neigiamus signalus iš Maskvos dėl derybų“.
Jis paragino daryti „spaudimą“, kad „Rusija būtų priversta imtis realių veiksmų“.
Naujausi komentarai