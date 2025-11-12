Wadephulas reikalauja, kad Ukraina ryžtingai kovotų su korupcija

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pažadėjo Ukrainai tolesnę karinę savo šalies paramą – ir kartu paragino aktyviau kovoti su korupcija.
Reikia, jog Ukraina ryžtingai kovotų su korupcija, kad Vakarų parama išliktų patikima, sakė jis trečiadienį G7 šalių užsienio reikalų ministrų susitikime Kanadoje.
G7 grupės šalys per pokalbį su Ukrainos diplomatijos vadovu Andrijumi Sybiha „labai aiškiai pareiškė, kad toliau rems Ukrainą – ir šią sunkią žiemą, ir šioje sudėtingoje karinėje situacijoje, ir nepaisant vidinių Ukrainos iššūkių“, pabrėžė J. Wadephulas.
Užsienio reikalų ministrai akcentavo, jog dabar „labai svarbu, kad panaudotume visus turimus instrumentus Ukrainai paremti“.
Vokietijos vyriausybės atstovas Stefanas Kornelius prieš tai Berlyne pareiškė, kad Vokietija tikisi iš Ukrainos skaidraus kaltinimų dėl korupcijos Ukrainos energetikos sektoriuje išaiškinimo. Tačiau poveikio Berlyno pagalbai Vokietijai skandalas šiuo metu neturi, pridūrė jis.
Vokietijos ekonomikos ministerijos duomenimis, nėra informacijos, kad galimi korupcijos atvejai paveikė ir paramos lėšas iš Vokietijos.
Ukrainoje korupcijos afera energetikos sektoriuje tuo tarpu jau turi ir politinių padarinių – atsistatydino teisingumo ir energetikos ministrai. Prieš tai prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakė, kad jiedu netinka eiti savo pareigas.
Naujausi komentarai