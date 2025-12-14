Zelenskio derybos su amerikiečiais: pateikė naujausią informaciją

Abi pusės sekmadienį baigė penkias valandas trukusias derybas, tačiau „susitarė jas pratęsti rytoj“, sakė V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas.
Keliaudamas į Vokietiją V. Zelenskis pareiškė esąs pasirengęs dialogui dėl karo, prasidėjusio Rusijai surengus plataus masto invaziją 2022 metų vasarį, pabaigos, ir pridūrė, kad „viršūnių susitikimas Berlyne yra svarbus“.
V. Zelenskis išreiškė viltį, kad Jungtinės Valstijos parems idėją įšaldyti fronto liniją ten, kur ji yra, o ne stums raginimą, kad Ukraina perleistų visą Donbaso regioną, kaip to reikalauja Maskva.
„Teisingiausias įmanomas variantas yra likti ten, kur esame“, – žurnalistams sakė Ukrainos lyderis.
„Tai tiesa, nes tai paliaubos (...) Žinau, kad Rusija į tai nežiūri teigiamai, ir norėčiau, kad amerikiečiai mus palaikytų šiuo klausimu“, – kalbėjo jis.
D. Trumpas daro vis didesnį spaudimą Kyjivui, kai praėjusį mėnesį atskleidė karo užbaigimo planą, kuris buvo kritikuojamas kaip smarkiai atitinkantis Maskvos reikalavimus.
Šis pasiūlymas sukėlė diplomatinių ginčų bangą, o Ukrainos pareigūnai neseniai pareiškė, kad Vašingtonui išsiuntė pataisytą versiją.
V. Zelenskis teigė negavęs Vašingtono atsakymo dėl šių pataisų, tačiau pridūrė: „Gaunu visus signalus ir būsiu pasiruošęs dialogui, kuris prasidės šiandien.“
Tuo metu Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas abejojo naujausiomis pastangomis.
„Manau, kad tiek ukrainiečių, tiek europiečių indėlis į šiuos dokumentus vargu ar bus konstruktyvus, tai yra problema“, – vaizdo žinutėje sakė jis.
J. Ušakovas teigė, kad Maskva nematė naujausių dokumentų, tačiau pridūrė, kad „jei bus kokių nors atitinkamų pataisų, turėsime labai stiprių prieštaravimų, nes labai aiškiai išdėstėme savo poziciją, kuri, regis, amerikiečiams buvo gana aiški“.
JAV: per derybas su ukrainiečiais padaryta didelė pažanga
JAV specialusis pasiuntinys S. Witkoffas pareiškė, kad sekmadienį vykusių derybų su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu dėl pasiūlymo nutraukti karą su Rusija metu buvo padaryta didelė pažanga.
V. Zelenskio ir amerikiečių delegacijos, įskaitant S. Witkoffą ir JAV prezidento D. Trumpo žentą J. Kushnerį, susitikimas Berlyne truko daugiau nei penkias valandas, teigiama specialiojo pasiuntinio paskelbtame pranešime socialiniame tinkle „X“.
„Atstovai išsamiai aptarė 20 punktų taikos planą, ekonomines darbotvarkes ir daugiau dalykų. Padaryta didelė pažanga, ir jie vėl susitiks rytoj ryte“, – sakoma pranešime.