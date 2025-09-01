Zelenskis dėkoja popiežiui už raginimą nutraukti karą

„Visiškai remiame Jo Šventenybės poziciją dėl būtinybės nedelsiant skelbti paliaubas ir raginame Rusiją imtis konkrečių žingsnių, kad būtų nutrauktas žudymas ir sukurtos sąlygos diplomatijai“, – rašė Volodymyras Zelenskis.
Prezidentas akcentavo, kad Rusija privalo nutraukti karą, kurį pradėjo ir kurio nenori baigti.
„Labai svarbu, jog visi pasaulyje, kurie vertina žmogaus gyvybę, darytų spaudimą Maskvai, kad priverstų ją nutraukti terorą ir vietoj to skatinti turiningą taikos procesą“, – teigė V. Zelenskis.
Popiežius Leonas XIV sekmadienį dar kartą paragino užbaigti karą Ukrainoje. „Dar kartą primygtinai raginu skubiai nutraukti ugnį ir rimtai įsipareigoti užmegzti dialogą“, – Šventojo Petro aikštėje kalbėdamas Viešpaties angelo maldą sakė Leonas.