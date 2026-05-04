Zelenskis ir Fico aptarė bendradarbiavimą

„Aptarėme bendradarbiavimą įvairiose srityse ir vyriausybės posėdžio surengimą tarpvyriausybinės komisijos formatu artimiausioje ateityje“, – socialiniame tinkle „X“ sakė V. Zelenskis.
„Taip pat aptarėme Ukrainos narystę ES. Svarbu tai, kad Slovakija palaiko Ukrainos įstojimą į Europos Sąjungą ir yra pasirengusi mums padėti šiame kelyje. Esu už tai dėkingas“, – rašė jis.
Abu lyderiai susitiko Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo Armėnijoje kuluaruose, likus kelioms dienoms iki planuojamo R. Fico vizito į Maskvą, kur gegužės 9 dieną vyks Pergalės dienos iškilmės, skirtos sovietų pergalei prieš nacistinę Vokietiją paminėti.
R. Fico ir V. Zelenskis aptars „Slovakijos ir Ukrainos vyriausybių bendrų posėdžių tęstinumą, taip pat paramą abiem šalims naudingiems projektams“, anksčiau pranešė Slovakijos vyriausybės kanceliarija.
V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad jiedu „kalbėjosi apie apsikeitimą vizitais į Kyjivą ir Bratislavą bei sutarė, kad mūsų komandos parengs tvarkaraštį“.
ES ir NATO narės Slovakijos bei jos kaimynės Ukrainos santykiai yra įtempti nuo 2023 metų, kai R. Fico pradėjo eiti pareigas.
Slovakijos lyderis ne kartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai, o kartais atkartodavo Kremliaus naratyvus apie karą. Nepaisant kitų Europos pareigūnų kritikos, jis buvo vienintelis ES lyderis, 2025 metais dalyvavęs Pergalės dienos minėjime Maskvoje.
R. Fico ir jo sąjungininkas, kadenciją baigiantis Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, taip pat susikirto su Ukraina dėl naftos tranzito naftotiekiu „Družba“, kuriuo rusiška nafta tiekiama į Vengriją ir Slovakiją, sustabdymo.
Pastarosiomis savaitėmis atsirado Ukrainos ir Slovakijos santykių gerėjimo ženklų. Atnaujinus naftos tranzitą „Družba“, Bratislava atšaukė savo veto 20-ajam sankcijų Rusijai paketui.
Savaitgalį V. Zelenskis ir R. Fico taip pat kalbėjosi telefonu. Pokalbio metu Ukrainos prezidentas pakvietė atvykti į Kyjivą, o Slovakijos ministras pirmininkas patvirtino remiantis Ukrainos įstojimą į ES.
