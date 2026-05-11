 Zelenskis: kariniai projektai su Vokietija tik pradžia

2026-05-11 21:51
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi tolesnių bendrų projektų su Vokietija ginkluotės gamybos srityje. Šiuo metu vykdomi šeši projektai, „tačiau tai tik pradžia“, sakė V. Zelenskis Kyjive per susitikimą su gynybos ministru Borisu Pistoriumi.

Volodymyras Zelenskis ir Borisas Pistorius / EPA-ELTOS nuotr.

Jis taip pat padėkojo Vokietijai už tolesnę paramą oro gynybos srityje Ukrainai atremiant rusų atakas, tačiau pridūrė nenorintis atskleisti detalių.

„Tegul tai būna staigmena rusams“, – sakė V. Zelenskis.

B. Pistorius taip pat pabrėžė bendradarbiavimo su Ukraina, su kuria neseniai buvo susitarta dėl strateginės partnerystės ir glaudesnio  bendradarbiavimo karinėje ir ginkluotės srityse, svarbą. Kreipdamasis į V. Zelenskį, jis sakė: „Nebesate tik saugumo vartotojai, bet ir kuriate saugumą“.

Ukraina daugiau kaip ketverius metus priešinasi Rusijos agresijai.

Prieš susitikimą su V. Zelenskiu B. Pistorius Kyjivo pakraštyje apsilankė Ukrainos kovos su dronais bazėje. Čia jam buvo paaiškinta apie dronus-perėmėjus ir jų panaudojimą ginantis nuo rusų smūgių.

 
