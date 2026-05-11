Zelenskis: kariniai projektai su Vokietija tik pradžia

Jis taip pat padėkojo Vokietijai už tolesnę paramą oro gynybos srityje Ukrainai atremiant rusų atakas, tačiau pridūrė nenorintis atskleisti detalių.
„Tegul tai būna staigmena rusams“, – sakė V. Zelenskis.
B. Pistorius taip pat pabrėžė bendradarbiavimo su Ukraina, su kuria neseniai buvo susitarta dėl strateginės partnerystės ir glaudesnio bendradarbiavimo karinėje ir ginkluotės srityse, svarbą. Kreipdamasis į V. Zelenskį, jis sakė: „Nebesate tik saugumo vartotojai, bet ir kuriate saugumą“.
Ukraina daugiau kaip ketverius metus priešinasi Rusijos agresijai.
Prieš susitikimą su V. Zelenskiu B. Pistorius Kyjivo pakraštyje apsilankė Ukrainos kovos su dronais bazėje. Čia jam buvo paaiškinta apie dronus-perėmėjus ir jų panaudojimą ginantis nuo rusų smūgių.
