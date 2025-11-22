Zelenskis po korupcijos skandalo įsakė atlikti gynybos pramonės auditą

Nors tyrimas buvo daugiausia susijęs su energetika, taip pat buvo nustatyta sukčiavimo atvejų, susijusių su sutartimis, kuriose buvo numatyta elektros tinklo, vis tampančio Rusijos bombardavimų taikiniu, apsauga.
„Taip pat buvo parengtas sprendimas dėl visapusiškos valstybinių gynybos įmonių ir atitinkamų sutarčių peržiūros“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
„Visi nustatyti pažeidimai bus perduoti teisėsaugos ir kovos su korupcija institucijoms“, – pridūrė jis.
Tuo tarpu vidaus reikalų ministerija pranešė, kad du pagrindiniai įtariamieji, susiję su 100 mln. JAV dolerių (86,8 mln. eurų) korupcijos schema – Timūras Mindičius ir Oleksandras Cukermanas – buvo įtraukti į Ukrainos ieškomų asmenų sąrašą.
Manoma, kad abu yra pabėgę iš šalies.
T. Mindičius yra vienas iš prodiuserinės studijos „Kvartal 95“ bendrasavininkių. Ją šio amžiaus pradžioje įkūrė V. Zelenskis, kuris prieš tapdamas prezidentu buvo populiarus komikas. Ukrainos žiniasklaida anksčiau rašė, kad abu buvo draugai.
Pasak V. Zelenskio, taip pat rengiama gynybos bendrovių priežiūros tarybų pertvarka.
Jau pradėtas energetikos sektoriaus tikrinimas, apie kurį buvo paskelbta praėjusią savaitę, kai ėmė kilti į viešumą korupcijos skandalas.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) praėjusios savaitės pradžioje pranešė, kad atskleidė korupcijos schemą energetikos sektoriuje, susijusią su 100 mln. JAV dolerių išplautomis lėšomis. Tai sukėlė didžiulį pasipiktinimą šalyje, kurioje dėl Rusijos atakų vis sutrinka energijos tiekimas.
V. Zelenskis dėl korupcijos schemos atleido du ministrus ir paskelbė sankcijas T. Mindičiui ir O. Cukermanui, kurie buvo įvardyti kaip jos sumanytojai.
Šis skandalas kai kurias Ukrainos sąjungininkes Europoje paskatino paraginti V. Zelenskio vyriausybę imtis daugiau veiksmų kovai su korupcija.
