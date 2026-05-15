Zelenskis: Rusija gali pasinaudoti Baltarusija operacijai prieš Ukrainą arba NATO šalį

Apie tai V. Zelenskis pranešė „Telegram“ tinkle po susitikimo su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, Gynybos žvalgybos, Užsienio žvalgybos tarnybos ir Ukrainos saugumo tarnybos vadovais, praneša „Ukrinform“.
„Toliau fiksuojame Rusijos bandymus įtraukti Baltarusiją dar giliau į karą prieš Ukrainą. Žinome, kad tarp rusų ir Aliaksandro Lukašenkos buvo papildomų kontaktų, kuriais siekiama įtikinti jį prisijungti prie naujų Rusijos agresijos operacijų“, – rašė jis.
V. Zelenskis teigė, kad Rusija svarsto planus operacijoms į pietus ir šiaurę nuo Baltarusijos teritorijos – „arba Černihivo-Kyjivo kryptimi Ukrainoje, arba prieš vieną iš NATO šalių tiesiogiai iš Baltarusijos teritorijos“.
„Ukraina turi išsamią informaciją apie Rusijos ir Baltarusijos pokalbį. Ukraina neabejotinai gins save ir savo žmones, jei Aliaksandras Lukašenka padarys klaidingą sprendimą ir nuspręs paremti ir šį Rusijos ketinimą. Nurodžiau mūsų Ukrainos gynybos ir saugumo pajėgoms sustiprinti atitinkamą kryptį ir pateikti mūsų atsako planą, kuris bus peržiūrėtas ir patvirtintas štabo posėdyje“, – pridūrė jis.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, V. Zelenskis neseniai pasirašė naują sankcijų paketą, įskaitant priemones, nukreiptas prieš Baltarusijos subjektus.