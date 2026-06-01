Zelenskis sako, kad tikisi Kyjive sulaukti Witkoffo ir Kushnerio

Ukrainiečiai „turi pamatyti amerikiečių derybų delegaciją Ukrainoje“, pabrėžė V. Zelenskis.
Paklaustas, kada pastarąjį kartą gavo žinių iš D. Trumpo pasiuntinių ir ar jie atvyks į Kyjivą, V. Zelenskis atsakė: „Taip, mes tikimės, kad jie atvyks į Kyjivą. Tikiuosi, kad jie ras galimybę čia apsilankyti po dviejų savaičių. Bent jau tokią žinią gavau iš savo derybų grupės – jie man pranešė turėję kontaktų su Steve'u bei Jaredu, ir šie sakė esantys pasiruošę atvykti į Ukrainą bei pasikalbėti, žinoma, jeigu... visada yra „jeigu“. O šiandien tas „jeigu“ reiškia Artimuosius Rytus“, – sakė Ukrainos vadovas.
„Jie jau kelis kartus buvo Maskvoje. Aš jau minėjau: jei jie šį karą nori vykti į Maskvą, pirmiausiai turėtų apsilankyti Kyjive ir tada keliauti toliau į Maskvą. Manau, kad tai būtų prasminga. Kad tai svarbu ne tik mums. Jiems būtų gerai suprasti ir pamatyti, kad žmonių gyvenimas tęsiasi. Bet mes norime užbaigti šį karą ir sustabdyti Rusijos Federaciją“, – kalbėjo V. Zelenskis.
JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijoje žurnalistams sakė, kad derybos dėl Rusijos karo užbaigimo, kuriose dalyvavo Vašingtonas, įstrigo dėl nepakankamos pažangos.
Tačiau, anot M. Rubio, JAV pasirengusios vėl prie jų prisijungti, kai tik atsiras viltis pasiekti rezultatą.
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