Zelenskis: Ukraina neatiduos savo žemių okupantams

„Ši vėliava yra daugybės mūsų žmonių laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose tikslas ir svajonė. Jie saugo šią vėliavą, nes jie žino: mes neatiduosime savo žemių okupantui“, – tvirtino V. Zelenskis. Jis pažymėjo, kad šiandien Ukrainos vėliava simbolizuoja tai, kas yra brangiausia šimtams tūkstančių karių, vyrų ir moterų, kurie gina šalį ir, rizikuodami savo pačių gyvybėmis, kovoja už visos šalies teisę į gyvybę.
„Pasaulyje nėra jokios sostinės, kurioje būtų gerbiama gyvybė, o Ukrainos vėliava – ne; kur iš tikrųjų vertinama gyvybė, vertinama ir partnerystė su Ukraina. Ukraina suburia geriausius. Ji jau įtvirtino plačiai paplitusį įsitikinimą, kad tik kartu su Ukraina galima pasiekti užtikrintą demokratinių valstybių saugumą“, – dėstė prezidentas.
„Dėkojame visiems, kurie dirba Ukrainos interesų ir mūsų nepriklausomybės labui. Dėkoju visiems, kurie savo asmenine stiprybe prisideda prie Ukrainos tautos stiprybės. Mes visada prisiminsime savo įvairių laikmečių didvyrius, kurie kovojo dėl mūsų, dėl Ukrainos, dėl savo pačių laisvės su Ukrainos vėliava savo rankose, ant savo skiriamųjų ženklų ar paprasčiausiai savo širdyse, ir kurie tragiškai paaukojo savo gyvybes mūšyje“, – nurodė V. Zelenskis.
Ukraina rugpjūčio 23-iąją mini Nacionalinės vėliavos dieną. Remiantis 2004 m. rugpjūčio 23 d. paskelbtu prezidento dekretu, ši šventė minima „siekiant pagerbti šimtmečių senumo Ukrainos valstybės kūrimo istoriją, nepriklausomos Ukrainos valstybės simbolius ir puoselėti piliečių pagarbą Ukrainos valstybiniams simboliams“.