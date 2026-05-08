Zelenskis: Ukrainoje laukiami Trumpo pasiuntiniai

Vizito tikslas – atnaujinti derybas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimo.
„Deriname būtinų vizitų tvarkaraštį ir amerikiečių prezidento atstovų laukiame pavasario ir vasaros sandūroje“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime rašė V. Zelenskis.
Jis tai pareiškė po šią savaitę JAV įvykusių amerikiečių atstovų ir vyriausiojo Ukrainos derybininko Rustemo Umerovo susitikimų.
„Tikimės, kad šį kartą pavyks įgyvendinti planus ir suaktyvinti diplomatiją“, – sakė V. Zelenskis.
D. Trumpo iniciatyvoms, kuriomis siekiama užbaigti daugiau nei prieš ketverius metus prasidėjusią Rusijos invaziją į Ukrainą, sutrukdė kovos Artimuosiuose Rytuose.
JAV tarpininkavo keliuose tiesioginių derybų tarp Rusijos ir Ukrainos delegacijų etapuose, tačiau jie galiausiai neatnešė jokių reikšmingų proveržių.
Šios derybos žlugo vasario 28 dieną prasidėjus JAV ir Izraelio smūgiams Iranui, kuris tada ėmėsi atsakomųjų atakų prieš taikinius regiono šalyse.
V. Zelenskis nurodė, kad per derybas JAV su R. Umerovu buvo aptarti tolesni apsikeitimai belaisviais ir saugumo garantijos Ukrainai, jei būtų sudarytas taikos susitarimas su Rusija.
2022 metų vasarį prasidėjusi Rusijos invazija į Ukrainą tapo kruviniausiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, o milijonus žmonių privertė palikti savo namus.
Kyjivas ir Maskva derybose nesutaria dėl daugybės klausimų, ypač dėl Ukrainos rytinio Donbaso regiono likimo. Kremlius teigia, kad ši teritorija priklauso Rusijai, nors Ukraina vis dar kontroliuoja didelius šio pramoninio regiono plotus.