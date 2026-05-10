Žiniasklaida: ieškomas buvęs Lenkijos ministras iš Vengrijos pabėgo į JAV

Z. Ziobro, kuriam praėjusiais metais prieglobstį suteikė dešiniųjų pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gresia iki 25 metų kalėjimo.
Kaltinimai jam Lenkijoje apima piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimų aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai „Pegasus“ pirkti, kaip įtariama, siekiant stebėti politinius oponentus.
Po to, kai balandį vykusiuose rinkimuose V. Orbano partija neteko valdžios, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras (Pėteris Madjaras), prisaikdintas šeštadienį, pareiškė, kad Vengrija nebesaugos asmenų, kurių ieškoma kitur.
„Vengrija nebebus tarptautiniu mastu ieškomų nusikaltėlių sąvartynas“, – pareiškė jis spaudos konferencijoje kitą dieną po savo pergalės, kaip pavyzdžius paminėdamas Z. Ziobro ir jo buvusį pavaduotoją Marciną Romanowskį (Marciną Romanovskį), įtariamą pasisavinus beveik 40 mln. eurų.
Dešiniųjų pažiūrų Lenkijos transliuotojas „Republika“ sekmadienį pranešė, kad Z. Ziobro yra JAV, o liberalus transliuotojas TVN24 paskelbė Z. Ziobro nuotrauką Niuarko „Liberty“ tarptautiniame oro uoste, kurią, jo teigimu, padarė kitas keliautojas.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti Z. Ziobro ir M. Romanowskio buvimo vietą.
Neaišku, kaip Z. Ziobro pavyko nuvykti į Jungtines Valstijas, nes Lenkija anksčiau teigė, kad jo lenkiškas pasas buvo panaikintas.
Lenkijos nacionalinė prokuratūra socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „neturi duomenų, patvirtinančių įtariamojo (...) išvykimą iš Šengeno erdvės“, ir kad „visa su tuo susijusi informacija yra nuolat tikrinama“.
Tačiau Lenkijos teisingumo ministras Waldemaras Zurekas (Valdemaras Žurekas) transliuotojui „Polsat News“ sakė, kad „jei pasitvirtins, jog Ziobro yra JAV, tuomet (Lenkija) prašys jo ekstradicijos“.
Z. Ziobro buvo ultrakonservatyvios partijos „Suvereni Lenkija“, mažesniosios nacionalistinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) koalicijos partnerės, lyderis, o 2015–2023 metais ėjo teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas.
Jis taip pat žinomas kaip ginčytinų teismų reformų, sukėlusių Lenkijos ir Europos Komisijos priešpriešą, architektas.
Jis atmetė jam pateiktus kaltinimus ir apkaltino centristinę Lenkijos vyriausybę vykdant raganų medžioklę prieš konservatorius.
