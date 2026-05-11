74 žuvusieji per tris dienas: Libano prezidentas reikalauja JAV spaudimo Izraeliui

Iš tikrųjų JAV prezidentas Donaldas Trumpas balandžio 16 d. paskelbė paliaubas tarp Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės Libane ir Izraelio. Tačiau vien tik per praėjusias tris dienas per Izraelio atakas žuvo 74 žmonės, pranešė Libano sveikatos ministerija.
J. Aounas ir M. Issa, anot duomenų, tarėsi dėk trečiojo tiesioginių derybų tarp Libano ir Izraelio atstovų rato. Jie, anot JAV valstybės departamento, turėtų įvykti Vašingtone gegužės 14 ir 15 dienomis. Libano delegacijai vadovaus buvęs ambasadorius JAV Simonas Karamas.
Izraelis įrengė saugumo zoną Pietų Libane, kad, jo pačio duomenimis, apsisaugotų nuo „Hezbollah“ atakų. Šiame regione kariuomenė šiuo metu naikina kaimus, nes čia „Hezbollah“ kovotojai užsibarikadavo gyvenamosiose teritorijose. Praėjusią savaitę Izraelis, be to, pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo atakavo „Hezbollah“ kontroliuojamus pietinius Beiruto priemiesčius. Čia, Izraelio duomenimis, žuvo „Hezbollah“ elitinio dalinio „Radwan“ vadas. Grupuotė jo žūties iki šiol nepatvirtino.
Konfliktas atsinaujino kovo 2 d., kai „Hezbollah“ kovotojai, norėdami paremti vyriausybę Teherane, apšaudė Izraelį. Izraelis ir JAV vasario 28 d. užpuolė Iraną.
Libano duomenimis, nuo kovo pradžios Libane žuvo 2 869 žmonės, įskaitant 584 medikus, moteris ir nepilnamečius. Apie 1,2 mln. gyventojų buvo priversti palikti savo namus. Izraelio pusėje, vyriausybės duomenimis, Pietų Libane žuvo 17 karių ir du civiliai Izraelio šiaurėje.
