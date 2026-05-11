 74 žuvusieji per tris dienas: Libano prezidentas reikalauja JAV spaudimo Izraeliui

74 žuvusieji per tris dienas: Libano prezidentas reikalauja JAV spaudimo Izraeliui

2026-05-11 19:29
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per naujas Izraelio atakas žuvus dešimtims žmonių, Libanas paragino JAV daryti spaudimą vyriausybei Jeruzalėje. Libano prezidentas Josephas Aounas, jo biuro duomenimis, pirmadienį susitikime su JAV ambasadoriumi Michelu Issa pareiškė, kad Izraelio karinės operacijos bei namų Pietų Libane griovimas turi būti sustabdytas, praneša agentūra „Reuters“.

<span>74 žuvusieji per tris dienas: Libano prezidentas reikalauja JAV spaudimo Izraeliui</span>
74 žuvusieji per tris dienas: Libano prezidentas reikalauja JAV spaudimo Izraeliui / Reuters nuotr.

Iš tikrųjų JAV prezidentas Donaldas Trumpas balandžio 16 d. paskelbė paliaubas tarp Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės Libane ir Izraelio. Tačiau vien tik per praėjusias tris dienas per Izraelio atakas žuvo 74 žmonės, pranešė Libano sveikatos ministerija.

J. Aounas ir M. Issa, anot duomenų, tarėsi dėk trečiojo tiesioginių derybų tarp Libano ir Izraelio atstovų rato. Jie, anot JAV valstybės departamento, turėtų įvykti Vašingtone gegužės 14 ir 15 dienomis. Libano delegacijai vadovaus buvęs ambasadorius JAV Simonas Karamas.

Izraelis įrengė saugumo zoną Pietų Libane, kad, jo pačio duomenimis, apsisaugotų nuo „Hezbollah“ atakų. Šiame regione kariuomenė šiuo metu naikina kaimus, nes čia „Hezbollah“ kovotojai užsibarikadavo gyvenamosiose teritorijose. Praėjusią savaitę Izraelis, be to, pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo atakavo „Hezbollah“ kontroliuojamus pietinius Beiruto priemiesčius. Čia, Izraelio duomenimis, žuvo „Hezbollah“ elitinio dalinio „Radwan“ vadas. Grupuotė jo žūties iki šiol nepatvirtino.

Konfliktas atsinaujino kovo 2 d., kai „Hezbollah“ kovotojai, norėdami paremti vyriausybę Teherane, apšaudė Izraelį. Izraelis ir JAV vasario 28 d. užpuolė Iraną.

Libano duomenimis, nuo kovo pradžios Libane žuvo 2 869 žmonės, įskaitant 584 medikus, moteris ir nepilnamečius. Apie 1,2 mln. gyventojų buvo priversti palikti savo namus. Izraelio pusėje, vyriausybės duomenimis, Pietų Libane žuvo 17 karių ir du civiliai Izraelio šiaurėje.

 
Šiame straipsnyje:
Libanas
Izraelio atakos
Josephas Aounas
JAV

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų