AFP analizė: Ukraina antrą mėnesį iš eilės stūmė Rusijos pajėgas

Remiantis analize, per mėnesį Ukrainos kariuomenė atkovojo 282 kvadratinius kilometrus, Kyjivui džiaugiantis gerėjančia padėtimi didžiuliame mūšio lauke šalies pietuose ir rytuose.
Rusijos veržimosi tempas lėtėja nuo 2025-ųjų pabaigos, jį stabdo didėjantis Ukrainos fronto ir vidutinio nuotolio dronų smūgių veiksmingumas, nurodė ISW.
Balandį Maskva prarado apie 120 kvadratinių kilometrų kontrolę – tai buvo pirmasis mėnuo per dvejus su puse metų, kai jos pajėgos užleido daugiau teritorijos nei užėmė.
Tačiau Rusijos kariai vis dar yra įsiskverbę į daugumą teritorijų, kurias atkovojo Ukraina, teigė ISW.
Rusijos kariuomenė reguliariai siunčia nedideles karių grupes užimti pozicijas kai kuriose fronto linijos dalyse ir ten pasislėpti – ši taktika skirta atverti kelią didesnėms karių grupėms judėti į priekį vėliau.
Ukrainos laimėjimai balandį ir gegužę – iš viso apie 403 kvadratinius kilometrus – išlieka nedideli ir sudaro apie 0,4 proc. visos Rusijos kontroliuojamos teritorijos.
Vis dėlto jie rodo teigiamą tendenciją Kyjivui, kuris teigia pastaruoju metu įgijęs pranašumą ketverius metus trunkančiame konflikte.
„Sėkmingos Ukrainos vidutinio nuotolio ir fronto dronų smūgių kampanijos riboja Rusijos galimybes transportuoti personalą į frontą, taip pat aprūpinti ir išlaikyti fronto pozicijas“, – praėjusią savaitę pranešė ISW.
Daugiausia laimėjimų Ukraina pasiekė rytinėje Donecko srityje, kurią Rusija savinasi ir kovoja dėl visiško jos užėmimo, bei pietinėje Zaporižios srityje.
Į šiuos vertinimus neįtraukti Rusijos skelbiami laimėjimai, kurių ISW nei patvirtino, nei paneigė.
ISW bendradarbiauja su „Critical Threats Project“, priklausančiu Amerikos verslo institutui – kitam JAV analitiniam centrui, besispecializuojančiam konfliktų analizėje.
Maskva yra okupavusi kiek daugiau nei 19 proc. Ukrainos teritorijos.
Tai apima apie 7 proc. – Krymą ir dalį pramoninio Donbaso regiono, – kurie jau buvo kontroliuojami Rusijos arba prorusiškų separatistų prieš 2022-ųjų vasario invaziją.
Daugiausia teritorijų Rusija užėmė per pirmąsias konflikto savaites.
Nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija įsiveržė į šalį, žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.