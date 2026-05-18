 „Amnesty International“: egzekucijų skaičius pasaulyje pasiekė didžiausią lygį per 44 metus

2026-05-18 07:10
Jūras Barauskas (DPA)

2025 m. visame pasaulyje įvykdytų mirties bausmių skaičius šoktelėjo iki didžiausio lygio, kurį „Amnesty International“ užregistravo nuo 1981 m. – 17 šalių buvo įvykdyta daugiau nei 2,7 tūkst. egzekucijų, savo naujausioje metinėje ataskaitoje apie mirties bausmę pranešė ši žmogaus teisių organizacija.

Mirties bausmė / Scanpix nuotr.

„Toks nerimą keliantis mirties bausmės taikymo atvejų skaičiaus padidėjimas yra susijęs su nedidele atskirų valstybių grupe, kuri yra pasiryžusi bet kokia kaina vykdyti mirties bausmes, nepaisant to, kad pasaulyje toliau vyrauja tendencija jų atsisakyti“, – pirmadienį paskelbtame pareiškime teigė organizacijos „Amnesty International“ vadovė Agnès Callamard.

A. Callamard išskyrė Kiniją, Iraną, Šiaurės Korėją, Saudo Arabiją, Jemeną, Kuveitą, Singapūrą ir Jungtines Valstijas, teigdama, kad „ši begėdiška mažuma mirties bausmę naudoja kaip ginklą, siekdama įbauginti žmones, užgniaužti opoziciją ir parodyti, kokią galią valstybinės institucijos turi socialiai pažeidžiamų žmonių ir socialiai atskirtų bendruomenių atžvilgiu“.

Anot organizacijos „Amnesty International“, šis šuolis, kurį ji apibūdino kaip „stulbinantį“, yra susijęs su keletu vyriausybių, pasiryžusių valdyti bauginant. Ji išskyrė Iraną, kur buvo įvykdytos mažiausiai 2 159 egzekucijos – daugiau nei dukart tiek, kiek 2024 m.

Tačiau ataskaitoje taip pat pažymėta, kad „pirmaujanti pasaulyje mirties bausmių vykdytoja“ yra Kinija, nurodant, kad 2025 m. ten buvo įvykdyta tūkstančiai mirties bausmių.

Tarp kitų paminėtų šalių buvo Saudo Arabija, kurioje įvykdytos mažiausiai 356 mirties bausmės – daugiausia už su narkotikais susijusius nusikaltimus, JAV, kuriose įvykdytos 47 egzekucijos, ir Egiptas, kuriame mirties bausmė buvo įvykdyta 23 kartus.

„Amnesty International“ savo ataskaitoje nurodė, kad 2025 m. mirties bausmių skaičius išaugo 78 proc., o 2024 m. buvo užregistruota mažiausiai 1,5 tūkst. mirties bausmių.

