Analitikai: Ukraina plečia dronų smūgius Rusijos tiekimo keliams

JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) duomenimis, šie smūgiai sutampa su bendru Ukrainos kariuomenės pozicijų stiprėjimu, jai šiais metais pirmą kartą nuo 2023-iųjų pradėjus daryti grynąją pažangą mūšio lauke.
„Sėkmingos Ukrainos vidutinio nuotolio ir fronto linijos dronų smūgių kampanijos riboja Rusijos galimybes transportuoti personalą į frontą, taip pat aprūpinti ir išlaikyti fronto pozicijas“, – trečiadienį paskelbtoje ataskaitoje teigė ISW.
Ataskaitoje rašoma, kad tarp kelių, į kuriuos taikosi Ukraina, yra greitkelis M-14, jungiantis Pietų Rusiją su okupuotais Ukrainos miestais Melitopoliu ir Mariupoliu, taip pat maršrutai į Rusijos kontroliuojamą Donecko miestą.
Rusijos okupuotų teritorijų gyventojai taip pat praneša apie padažnėjusius dronų smūgius, nukreiptus į kelius ir transporto priemones.
Viena pora, gyvenanti netoli Rusijos okupuoto Debalcevės miesto Ukrainos rytinėje Donecko srityje, naujienų agentūrai AFP pasakojo, kad dėl suintensyvėjusių Ukrainos dronų atakų rečiau naudojasi automobiliu.
Provyriausybinis Rusijos karo tinklaraštininkas „1.infantry“ praėjusią savaitę pranešė, kad Ukraina rengia „masines kasdienes atakas“ prieš kelius Rusijos okupuotoje Donecko srities dalyje.
„Šios atakos kasdien stiprėja“, – teigė jis.
Šios atakos kasdien stiprėja.
Proukrainietiškas karinis kanalas „Shrike News“ praėjusią savaitę pranešė užfiksavęs 30 sunaikintų transporto priemonių greitkelio ruože tarp Donecko ir Mariupolio, taip pat 15 – tarp Krymo ir Rusijos miesto Rostovo.
AFP kol kas negali patikrinti šio pranešimo ar informacijos dėl transporto priemonių savininkų.
Ukrainos gynybos ministras Mychaila Fedorovas anksčiau šią savaitę paskelbė apie Ukrainos vidutinio nuotolio dronų smūgių – veikiančių nuo 30 iki 200 km atstumu – plėtrą, siekiant susilpninti Rusijos puolamąsias operacijas.