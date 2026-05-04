Analizė: Rusija pirmąkart nuo 2023-ųjų vidurio prarado daugiau Ukrainos teritorijos nei užėmė

ISW duomenimis, Maskva prarado maždaug 120 kvadratinių kilometrų teritorijos kontrolę.
Nors fronte kovos beveik įstrigo aklavietėje, pastaraisiais mėnesiais tebebuvo rengiamos intensyvios ir mirtinos daugiausia dronų atakos, o JAV vadovaujamos derybos dėl šio konflikto dėl karo Artimuosiuose Rytuose taip pat įstrigo.
Rusijos pažanga lėtėja nuo 2025 metų pabaigos, o Rusijos kariuomenės ryšio problemos ir Ukrainos kontratakos padėjo Kyjivui pasiekti lokalių proveržių pietryčiuose.
„Ukrainos vidutinio nuotolio smūgiai, 2026 metų vasarį įgyvendintas draudimas Rusijai naudoti „Starlink“ terminalus Ukrainoje ir Kremliaus vykdomas platformos „Telegram“ ribojimas dar labiau paaštrino esamas problemas Rusijos kariuomenėje“, – pažymėjo JAV įsikūręs ISW.
Tačiau maždaug trijuose ketvirtadaliuose teritorijos, kurią Ukraina susigrąžino, vietomis vis dar buvo aptinkama Rusijos karių, parodė ISW duomenimis pagrįsti AFP skaičiavimai.
Rusijos pajėgų pažangos lėtėjimas taip pat gali būti susijęs su „metiniais sezoniniais pokyčiais“, nes pašalo ėjimas iš žemės ir pavasario lietūs apsunkina „mechanizuotą judėjimą“, teigė ISW.
Pasak ISW, Ukraina balandį pažengė į priekį keliose fronto linijos dalyse, atkovojusi po maždaug 40 kvadratinių kilometrų kiekvienoje iš rytinių Zaporižios, Charkivo bei Donecko sričių.
AFP skaičiavimuose neatsižvelgiama į infiltracijos operacijas – populiarią Rusijos taktiką, kai už priešo linijų siunčiamos nedidelės, labai manevringos karių grupės.
Į juos taip pat neįtraukti Rusijos deklaruoti laimėjimai, kurių ISW nei patvirtino, nei paneigė.
Duomenys rodo, kad Rusijos pajėgos užėmė kelis kvadratinius kilometrus teritorijos į rytus nuo Kramatorsko Donecko srityje, kur Rusija pastaruoju metu telkė savo pastangas.
Ukrainos kariuomenės grynieji laimėjimai – pirmieji per daugiau nei dvejus metus – buvo nežymūs ir sudarė vos 0,02 proc. Ukrainos teritorijos.
Praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, Maskva okupuoja kiek daugiau nei 19 proc. šalies teritorijos ir didžiąją dalį šių plotų užėmė per pirmąsias konflikto savaites.
Prieš invaziją Rusija arba prorusiški separatistai jau kontroliavo apie 7 proc. Ukrainos teritorijos, įskaitant 2014 metais aneksuotą Krymą ir Maskvos remiamų separatistų kontroliuotas žemes Donbaso regione.
ISW bendradarbiauja su „Critical Threats Project“ – dar vienu JAV analitiniu centru, besispecializuojančiu konfliktų srityje.