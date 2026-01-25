Per antivyriausybinius protestus Albanijoje kilo susirėmimai su policija

Dešiniosios Demokratinės partijos pirmininkas S. Berisha paragino minią „susivienyti, siekiant nuversti šią vyriausybę“. Esą turi būti paskirta techninė vyriausybė, „kuri parengtų pirmalaikius, laisvus ir sąžiningus rinkimus“.
Po opozicijos politiko kalbos demonstrantai paleido į policininkus „Molotovo kokteilius“, šie tada panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas, kad išsklaidytų minią.
Kiti susirėmimai kilo, kai demonstrantai patraukė parlamento link, kur mėgino pralaužti policijos grandinę svaidydami akmenis ir „Molotovo kokteilius“. Saugumo pajėgos vėl panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas. Policijos duomenimis, nesunkiai nukentėjo mažiausiai dešimt pareigūnų.
Pasak S. Berishos, sulaikyti 25 demonstrantai. Tai „paskutinysis etapas prieš Edžio Ramos vyriausybės pabaigą“, sakė jis savo šalininkams po demonstracijos ir žadėjo tęsti kovą.
Albanijos dešiniųjų ir kairiųjų pažiūrų politikai reguliariai įžeidinėja vieni kitus ir kaltina vieni kitus korupcija bei ryšiais su organizuotu nusikalstamumu.
S. Berisha pats buvo kaltinamas, kad viešuosius užsakymus skirdavo savo patikėtiniams, tačiau jis tai kategoriškai neigia.
Lapkričio mėnesį antikorupcinis teismas dėl įtarimų korupcija, susijusių su viešaisiais pirkimais, suspendavo vicepremjerę Belindą Balluku, artimą E. Ramos patikėtinę. Šis tai pavadino „brutalų kišimusi į vykdomosios valdžios nepriklausomumą“.
Konstitucinis teismas, į kurį tada kreipėsi vyriausybė, gruodį laikinai vėl grąžino B. Balluku į pareigas. Trečiadienį parlamentinis komitetas svarstys prokuratūros prašymą panaikini B. Balluku imunitetą, kad būtų galima ją suimti.
Korupcija ir organizuotas nusikalstamumas yra viena pagrindinių kliūčių Albanijai siekiant narystės ES. Praėjusių metų vasarį dėl įtarimų korupcija ir pinigų plovimu buvo suimtas Tiranos meras Erionas Veliajas. Du buvę E. Ramos ministrai kaltinami lėšų pasisavinimu ir piktnaudžiavimu valdžia. 2024 m. spalį buvo suimtas buvęs prezidentas Iliras Meta – jis taip pat kaltinamas korupcija ir pinigų plovimu.
Naujausi komentarai