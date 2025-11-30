Australijoje ore susidūrus dviem lėktuvams, žuvo vieno iš jų pilotas

Gelbėtojai piloto kūną rado krūmynuose netoli pietvakarinio Sidnėjaus priemiesčio Vederburno oro uosto, pranešė Naujojo Pietų Velso valstijos policija.
Avarijos priežastis tirs oro transporto tyrėjai.
„Policijai buvo pranešta, kad ore susidūrė du lengvieji lėktuvai, o vienas iš jų nukrito į netoliese esančius krūmynus“, – teigiama policijos pranešime.
„Į įvykio vietą atvykusios gelbėjimo tarnybos rado piloto kūną – manoma, kad jis buvo vienintelis lėktuvo keleivis“, – pranešė policija.
„Kitas lėktuvas saugiai nusileido aerodrome, jo pilotas nesužeistas.“
Policija pranešė šioje vietovėje, esančioje už maždaug 60 kilometrų nuo Sidnėjaus centro, nustačiusi dvi nusikaltimo tyrimo vietas.
Naujausi komentarai