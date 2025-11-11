Autobuso avarijoje Egipte nukentėjo lietuviai turistai

Per avariją, įvykusią už 5 kilometrų nuo Ras Garibo, esančio į pietryčius nuo Kairo, žuvo egiptietis ir rusė.
Autobusu važiavo 38 įvairių tautybių keleiviai, pranešė Egipto Raudonosios jūros gubernatoriaus biuras.
Egipto saugumo šaltiniai vėliau pranešė, kad tarp sužeistųjų yra 27 rusai, du lietuviai, septyni suomiai ir trys egiptiečiai.
Keli sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančią ligoninę, sakoma pranešime.
Rimtos eismo nelaimės Egipte dažnai atsitinka dėl prastos kelių būklės ir neatsargaus vairavimo. Pastaraisiais metais Egiptas tiesia naujų kelių tinklą, siekdamas pagerinti kelių kokybę.
