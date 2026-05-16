Bankoke krovininiam traukiniui įsirėžus į autobusą žuvo mažiausiai aštuoni žmonės

Ugniagesiai ir gelbėtojai atitvėrė nelaimės vietą, kurioje taip pat buvo matyti tyrėjai, apžiūrintys išdegusio autobuso vidų.
Pėstieji buvo nukreipti atokiau nuo judrios miesto centre esančios sankryžos, kurią kasdien pravažiuoja dešimtys tūkstančių transporto priemonių.
„Žuvo aštuoni žmonės, o dar 35 buvo sužeisti“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Bankoko policijos viršininkas Urumpornas Koondejsumritas (Urumpornas Kundeisumritas) ir pridūrė, kad dviejų sužeistųjų būklė yra sunki.
Avarija įvyko ankstyvą popietę. Socialiniuose tinkluose išplatintuose avarijos vaizdo įrašuose matyti, kaip prie geležinkelio pervažos sustojus automobilių eilei, vidutiniu greičiu judėjęs krovininis traukinys rėžėsi į priekyje stovėjusį oranžinį autobusą, kuris akimirksniu užsidegė.
Nuo smūgio kelios netoliese buvusios transporto priemonės buvo velkamos bėgiais. Taip pat buvo matyti, kaip po susidūrimo ant kelio buvo nublokšti keli motociklai ir jų vairuotojai.
„Gaisras jau užgesintas, dabar bandome ištraukti kūnus“, – sakė Urumpornas Koondejsumritas.
Atrodė, kad liepsnos plito labai greitai.
„Nesiryžau atsigręžti pažiūrėti, ar yra aukų“, – valstybinei televizijai „Thai PBS“ pasakojo liudininkė, kuri su dukra buvo netoli sankryžos.
Tailando ministras pirmininkas Anutinas Charnvirakulas (Anutinas Čarnvirakulas) nurodė atlikti šio incidento tyrimą, pranešė jo biuras.
Mirtini eismo įvykiai Tailande yra dažnas reiškinys – šalis nuolat atsiduria pasaulio pavojingiausių kelių sąrašų viršūnėse, o prie to prisideda greičio viršijimas, vairavimas išgėrus ir nepakankamas teisės aktų vykdymo užtikrinimas.
Sausio mėnesį Tailando šiaurės rytuose ant keleivinio traukinio nukritus kranui, žuvo 32 žmonės, o dešimtys buvo sužeisti.
2020 metais susidūrus krovininiam traukiniui ir keleivius į religinę ceremoniją vežusiam autobusui, žuvo 18 žmonių.
Po trejų metų šalies rytuose susidūrus krovininiam traukiniui ir geležinkelio pervažą kirtusiam pikapui, žuvo aštuoni žmonės.
