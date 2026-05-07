Bulgarijos kurorte lietuvė peiliu sužalojo keturis žmones: teigia nieko neprisimenanti

Teismo posėdžio metu moteris teigė neprisimenanti užpuolimo. Ji prisipažino, kad prieš incidentą vartojo didelį kiekį alkoholio ir gailėjosi dėl to, kas įvyko, pranešė portalas 24chasa.bg.
Varnos apylinkės teismo kolegija patenkino prokuratūros prašymą ir skyrė suėmimą Lietuvos pilietei A. I., kuri buvo atgabenta kaip kaltinamoji dėl pasikėsinimo nužudyti daugiau nei vieną asmenį. Be to, buvo patenkintas prašymas 30 dienų patalpinti moterį psichiatrijos įstaigoje gydymui.
Prokuratūros teigimu, incidentas įvyko pirmadienį, netrukus po 14 val., netoli maisto prekių parduotuvės. Be jokios aiškios priežasties moteris užpuolė atsitiktinius piliečius ir peiliu sužeidė keturis žmones. Pasak tyrėjų, užpuolimo metu lietuvė buvo apsvaigusi nuo alkoholio – jai buvo nustatytas daugiau kaip 2 promilių girtumas.
Du sužeistieji – vyras ir moteris – tebėra gydomi ligoninėje, o kiti du po apžiūros buvo paleisti namo be rimtų sužalojimų. 80 metų moters būklė tebėra sunki, jai sukelta dirbtinė koma.
Portalo taralej.bg duomenimis, moteris turėjo ne vieną peilį: rankose ji laikė virtuvinį peilį, kitą turėjo savo krepšyje, o vėliau iš pačios parduotuvės pasiėmė papildomų peilių.
