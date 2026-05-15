Buvęs JAV gynybos pareigūnas: Putinas nenori taikos, jis nori Ukrainos

Kalbėdamas vakarų Lenkijos Poznanės mieste vykusioje konferencijoje „Impact 2026“ I. Brzezinskis teigė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo tvirtinimas, jog karas galimai eina į pabaigą, rodo „tam tikrą naivumą“ V. Putino atžvilgiu.
„Putinas nenori taikos. Jis nori Ukrainos“, – cituodamas vieną iš savo kolegų sakė I. Brzezinskis.
Politinės valios klausimas
Buvęs gynybos sekretoriaus pavaduotojo padėjėjas, o dabar – žinomas JAV užsienio politikos ir karinių reikalų ekspertas I. Brzezinskis, pažymėjo, kad NATO ir JAV ekonomika bei gynybos biudžetas yra kur kas didesni nei Rusijos, tačiau pridūrė, kad joms nepavyko šio pranašumo paversti lemiama parama Kyjivui.
„Tai – politinės valios, o ne galimybių klausimas“, – sakė jis.
Jis pridūrė, kad Ukraina pakeitė Europos požiūrį į gynybą, ypač mūšio lauke pasitelkdama dronus ir taikydama naujoves bei sugrįždama prie didelio masto karo.
Ukraina ir Trumpas
Paklaustas apie korupcijos tyrimą, susijusį su buvusiu artimu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėju, I. Brzezinskis atsakė, kad ši byla rodo, jog Ukrainos institucijos dirba savo darbą.
„Pernelyg dažnai naudojamės korupcija kaip pretekstu nesiimti veiksmų padėti Ukrainai laimėti šį karą“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie D. Trumpą, I. Brzezinskis pažymėjo, kad JAV prezidentas Europos saugumui skiria mažiau dėmesio nei jo pirmtakai, tačiau pridūrė, kad Kongrese ir tarp amerikiečių parama NATO išlieka stipri.