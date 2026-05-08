Buvęs Latvijos kariuomenės vadas: šalis nepasirengusi kovoti su dronais

J. Maklakovas sakė, kad karas Ukrainoje tęsiasi jau penktus metus, o karinių dronų vaidmuo ir keliamas pavojus aptarinėjami jau keletą metų. Gynybos sektorius tuo tarpu viešai bando pristatyti Latviją kaip dronų supergalią.
Turėdamas omenyje šias aplinkybes J. Maklakovas daro išvadą, kad reikalingų rezultatų dronų gynybos srityje pasiekta nebuvo.
„Viešai pateikta informacija rodo, kad ketvirtadienį į Latviją įskrido trys dronai. Bet kas atsitiks ir kaip mes reaguosime, jei atskris dešimt dronų? O jei atskris kelios dešimtys ar šimtas dronų?“ – retoriškai klausė J. Maklakovas.
Ekspertas taip pat mano, kad trūksta reglamentavimo, kuris leistų aktyviau reaguoti į tokius incidentus, įskaitant mobiliųjų dalinių dislokavimą dronų įskridimams neutralizuoti.
Jis taip pat mano, kad šie daliniai galėtų būti suformuoti įtraukiant Nacionalinę gvardiją ir Valstybės sienos apsaugos tarnybą. Kartu tokių grupių kūrimas pareikalautų mokymų ir aprūpinimo priešdroninėmis priemonėmis.
J. Maklakovas savo komentarus užbaigė pabrėždamas, kad karo Ukrainoje pabaigos nematyti ir kad abi kariaujančios šalys dronų naudoja vis daugiau. Atsižvelgiant į šį faktą, galima tikėtis, kad ir dronų incidentų skaičius Latvijoje augs.
Kaip jau buvo pranešta, ketvirtadienį paryčiais keli dronai iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę. Bent vienas iš dronų nukrito Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Manoma, kad dar vienas dronas galėjo nukristi nuošalesnėje vietoje, o trečias paliko Latvijos oro erdvę.
