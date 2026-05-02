Chersone rusų dronai smūgiavo autobusams: yra žuvusiųjų ir sužeistų

Pasak Chersono srities gubernatoriaus Oleksandro Prokudino, pirmoji ataka įvyko apie 7 val. ryto vietos (ir Lietuvos) laiku miesto Dnipro rajone. Du žmonės – savivaldybės darbuotojas ir moteris – žuvo vietoje.
Dar septyni žmonės per šį smūgį patyrė sužalojimų, tačiau pareigūnai dar nepateikė informacijos apie jų būklę.
Po kelių valandų rusų dronas smogė kitam autobusui ir per šį smūgį buvo sužeistas vairuotojas, kuris patyrė šrapnelio žaizdas nugaroje ir kojose, pranešė O. Prokudinas.
Šie išpuoliai įvyko praėjus mažiau nei dviem mėnesiams po to, kai Rusijos pajėgos kovo 11-ąją Chersone pataikė į kitą civilinį autobusą, tada buvo sužeista dešimt žmonių. O. Prokudinas tai tuomet pavadino tyčiniu išpuoliu prieš civilius.
Prie pat fronto linijos palei Dnipro upę esantis Chersonas nuolat susiduria su Rusijos dronų ir artilerijos atakomis nuo tada, kai Ukrainos pajėgos 2022 metų pabaigoje išlaisvino miestą.