Dėl Ebolos protrūkio Afrikoje paskelbta žemyno lygio ekstremalioji situacija

Kongo Demokratinėje Respublikoje užregistruotas 131 mirties atvejis iš 513 įtariamų užsikrėtimo Ebolos virusu atvejų, o kaimyninėje Ugandoje nuo šio viruso mirė vienas žmogus.
Paskelbus žemyno lygio ekstremaliąją situaciją, Etiopijoje įsikūrę Afrikos LKC įgauna įgaliojimus sutelkti papildomus išteklius, įskaitant greitojo reagavimo komandas ir stebėjimo operacijas.
„Afrikos LKC reiškia didelį susirūpinimą dėl didelės regioninio išplitimo rizikos, kurią kelia intensyvus gyventojų judėjimas per sienas, su kasybos veikla susijęs mobilumas, nesaugumas paveiktose teritorijose, silpnos infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonės (...) bei paveiktų teritorijų artumas Ruandai ir Pietų Sudanui“, – teigiama pranešime.
Agentūra nurodė, kad glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), siekdama sustiprinti koordinavimą, kaip buvo daroma reaguojant į neseniai kilusius B raupų ir choleros protrūkius.
„Šis protrūkis vyksta vienoje sudėtingiausių žemyno operacinių aplinkų, pasižyminčioje nesaugumu, gyventojų mobilumu, pažeidžiamomis sveikatos sistemomis ir ribotu medicininių atsakomųjų priemonių prieinamumu Ebolos viruso Bundibugjo atmainos (sukeliamai) ligai gydyti“, – sakė Afrikos LKC vadovas Jeanas Kaseya.
PSO vadovas antradienį išreiškė didelį susirūpinimą dėl Kongo DR siaučiančio ir į Ugandą išplitusio Ebolos protrūkio.
„Anksti sekmadienį paskelbiau tarptautinio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją dėl Ebolos ligos epidemijos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje“, – Pasaulio sveikatos asamblėjoje Ženevoje sakė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
„Nepriėmiau šio sprendimo lengvabūdiškai (...). Esu labai susirūpinęs dėl epidemijos masto ir (plitimo) greičio“, – sakė jis.
PSO antradienį surengs ekstremaliųjų situacijų komiteto posėdį mirtinam Ebolos viruso protrūkiui aptarti.
Naujausi komentarai