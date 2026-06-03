Dėl vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip JK policija surakina mirštantį studentą, kilo susirėmimai

Aštuoniolikmetį Henry Nowaką (Henrį Novaką) peiliu sužalojo sikhų tautybės vyras, melagingai apkaltinęs savo auką rasistiniu įžeidinėjimu. Policijos kameros vaizdo įraše, užfiksuotame praėjusių metų gruodį, kai po vakaro su futbolo komandos nariais H. Nowakas gulėjo mirtinai sužeistas, girdėti, kaip jis pareigūnams ne kartą sako: „Negaliu kvėpuoti“.
Šiuo atveju pasinaudojo kraštutinių dešiniųjų veikėjai, įskaitant Tommy Robinsoną (Tomį Robinsoną), kuris kalbėjo pietiniame Sautamptono mieste, kur įvyko nužudymas, surengtame mitinge ir teigė, kad policija su baltaisiais britais elgiasi kaip su „antrarūšiais piliečiais“.
Protestuotojai tuomet žygiavo per miesto centrą nusikaltimo vietos link, kur policija buvo užtvėrusi kelią. Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip demonstrantai puolė pareigūnus svaidydami plytas, butelius ir šiukšliadėžes.
Vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood (Šabana Mahmud) pasmerkė, jos vertinimu, gėdingą smurtą prieš policiją ir socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad „atsakingi asmenys sulauks visos įstatymo galios“.
Teisėjas pirmadienį 23 metų Vickrumą Digwą (Vikrumą Digvą) nuteisė kalėti mažiausiai 21 metus už tai, kad šis mirtinai subadė H. Nowaką apeiginiu peiliu su 21 centimetro geležte.
Į įvykio vietą atvykus policijai, V. Digwa pamelavo pareigūnams, sakydamas, kad H. Nowakas jį įžeidė ir kad jis pats yra auka.
Vaizdo įraše, kuris buvo parodytas per V. Digwos teismo procesą, matyti, kaip policija patiki užpuoliko kaltinimais ir, užuot padėjusi H. Nowakui, iš pradžių jį surakina antrankiais, nepaisydama jo maldavimų, kad jis buvo subadytas ir negali kvėpuoti.
Girdėti, kaip vienas pareigūnas klausia H. Nowako: „Tave subadė, kurioje vietoje?“, o po to priduria: „Nemanau, kad tave subadė, drauguži.“
Netrukus po to studentas susmuko ir prarado sąmonę.
„Skausmingas“ vaizdo įrašas
Sautamptono Karūnos teisme nuteisus V. Digwą, H. Nowako tėvas Markas policijos elgesį su jo sūnumi pavadino „sukrečiančiu, nežmonišku ir žeminančiu“.
„Tačiau su jo žudiku buvo elgiamasi padoriai. Juo buvo patikėta“, – sakė jis.
Šeima davė leidimą policijai paviešinti kameros vaizdo įrašą. Policijos pajėgos pačios kreipėsi į Nepriklausomą policijos elgesio tarnybą (IOPC).
Ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) teigė, kad vaizdo įrašas yra skausmingas, o IOPC tyrimą pavadino visiškai teisingu bei pripažino, kad „policijai teks atsakyti į rimtus klausimus“.
Sh. Mahmood, kalbėdama parlamente, paragino žmones neleisti, kad ši žmogžudystė „supriešintų bendruomenes“.
Pagrindinės opozicinės Konservatorių partijos lyderė Kemi Badenoch (Kemi Badenok) ir kraštutinių dešiniųjų partijos „Reform UK“ lyderis Nigelas Farage'as (Naidželas Faradžas) paragino keisti policijos įvairovės politiką.
N. Farage'as sakė: „Gyvename dviejų lygių kultūroje (...), kur baltųjų žmonių teisės ir privilegijos yra mažiau svarbios nei etninių mažumų.“
K. Badenoch apkaltino N. Farage'ą „skirties didinimu“, tačiau taip pat sukritikavo vadinamąją „dviejų lygių policijos veiklą“, kai manoma, kad pareigūnai su etninėmis mažumomis elgiasi švelniau.
„Dviejų lygių padugnės“
Antradienio vakarą daugiau nei tūkstantis protestuotojų susirinko prie pagrindinio Sautamptono policijos komisariato, skanduodami: „Dviejų lygių padugnės“ ir „Gėda jums!“ bei mojuodami JK ir Anglijos vėliavomis, matė AFP žurnalistai.
Kraštutinių dešiniųjų veikėjas T. Robinsonas miniai sakė, kad „jei Henry (Nowakas) nebūtų buvęs baltasis, jis nebūtų buvęs surakintas antrankiais“ ir kad „mūsų pačių policija su mumis, baltaisiais, elgiasi kaip su antrarūšiais piliečiais“.
Protestuotojai, kai kurie iš jų su kaukėmis, vėliau nužygiavo į gyvenamąjį rajoną netoli nusikaltimo vietos ir užpuolė riaušių policiją, skanduodami „padugnės“.
Apie šimto protestuotojų grupė ardė sodo tvoras, mėtė plytas, signalines raketas bei kėdes ir paleido į policininkus degančią šiukšliadėžę. Pareigūnai prieš demonstrantus panaudojo ašarines dujas ir atrėmė juos riaušių skydais.
JAV technologijų magnatas Elonas Muskas (Ilonas Maskas) socialiniame tinkle „X“ pasiūlė finansuoti privatų baudžiamąjį persekiojimą prieš policiją dėl jos veiksmų tiriant šią žmogžudystę.
V. Digwa antradienį vėl stojo prieš teismą kartu su savo 27 metų broliu Gurpreetu Digwa (Gurpritu Digva) ir 52 metų tėvu Moga Singhu dėl kaltinimų ginklų laikymu.
V. Digwa šeima atsiprašė H. Nowako šeimos dėl nužudymo ir dėl to, kad „užtraukė gėdą“ sikhų bendruomenei.
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