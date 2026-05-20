ES: Ebolos infekcijos rizika bloke yra labai maža

„Žinome, kad ligos nesustoja ties sienomis, ir taip yra ir Ebolos atveju“, – žurnalistams sakė atstovė spaudai Eva Hrnčirova.
Ji pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą Centrinės Afrikos regioną.
Ebolos viruso plitimas Kongo Demokratinėje Respublikoje reiškia, kad protrūkis tikriausiai prasidėjo prieš kelis mėnesius, trečiadienį pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).
„Tyrimai tęsiami, mūsų prioritetas iš tiesų yra nutraukti perdavimo grandinę vykdant kontaktų atsekimą, izoliuojant ir prižiūrint visus įtariamus bei patvirtintus atvejus“, – žurnalistams sakė PSO techninė pareigūnė virusinėms hemoraginėms karštligėms Anais Legand.
PSO vadovas trečiadienį užsiminė, kad JAV kritiką dėl jo agentūros atsako į mirtiną Ebolos protrūkį centrinėje Afrikoje galima paaiškinti „supratimo trūkumu“.
Paklaustas apie JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio kritiką, kad PSO atsakas į Ebolos protrūkį Kongo Demokratinės Respublikos rytuose buvo „šiek tiek pavėluotas“, Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas žurnalistams Ženevoje sakė, jog „galbūt tai, ką pasakė sekretorius (...), galėjo kilti dėl to, kad nesuprantama, kaip veikia TST (Tarptautinės sveikatos taisyklės) ir kokia yra PSO bei kitų subjektų atsakomybė“.
