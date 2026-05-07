ES: hantaviruso rizika europiečiams yra maža

„Turiu pakartoti, kad remiantis šiuo metu turimais duomenimis, rizika visuomenei Europoje, rizika europiečiams yra maža“, – sakė ES atstovė spaudai Eva Hrnčirova.
Atlanto vandenynu plaukiojęs laivas „MV Hondius“ šiuo metu juda iš Žaliojo Kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo.
Visi hantaviruso simptomus jautę keleiviai jau paliko laivą, ketvirtadienį pranešime teigė jo operatorius.
„Laive nėra nė vieno simptomus jaučiančio asmens“, – nurodė „Oceanwide Expeditions“, kai į Nyderlandus buvo evakuoti trys keleiviai.
„Visi trys asmenys – du jaučiantys simptomus ir vienas besimptomis – šiuo metu yra prižiūrimi medicinos specialistų“, – pridūrė bendrovė.
Tarptautinis susirūpinimas dėl laivo „MV Hondius“ kilo šeštadienį, kai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) buvo informuota apie įtarimus, kad trys laivo keleiviai mirė nuo retos hantavirusinės infekcijos, paprastai plintančios per užsikrėtusius graužikus.
Nyderlandų pareigūnai ketvirtadienį pranešė, kad mirus pirmam keleiviui iš hantaviruso protrūkio apimto kruizinio laivo, nuošalioje Pietų Atlanto Šventosios Elenos Saloje iš jo buvo išlipę apie 40 keleivių.
Nyderlandų užsienio reikalų ministerija nurodė, kad dešimtys keleivių, įskaitant mirusio Nyderlandų piliečio žmoną, išlipo iš laivo šiam sustojus šioje Jungtinės Karalystės (JK) valdoje.
Laivą valdanti Nyderlandų kruizų bendrovė anksčiau teigė, kad olandė su vyro palaikais išsilaipino Šventosios Elenos saloje. Vėliau ji komerciniu lėktuvu išskrido į Pietų Afrikos Respubliką (PAR), o ten susmuko Johanesburgo oro uoste ir netrukus mirė.
Tačiau bendrovė nebuvo pripažinusi, kad Šventosios Elenos saloje iš laivo išlipo dar kas nors.
Ketvirtadienį „Oceanwide Expeditions“ pareiškė, kad iš viso 30 keleivių balandžio 24 dieną buvo išlipę iš laivo Šventosios Elenos saloje.
Naujausi komentarai