ES ragina Izraelį stabdyti karinę eskalaciją Libane

Savaitgalį Izraelis užėmė strateginę Boforo pilį ir pareiškė, kad atnaujins smūgius pietinėje Beiruto dalyje.
„Raginame Izraelį sustabdyti karinę eskalaciją Libane ir gerbti Libano suverenitetą bei teritorinį vientisumą“, – sakė ES atstovas spaudai Anouaras El Anouni.
Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad „Beirute nebus ramybės“, jei „Hezbollah“ atakos tęsis, ir pažadėjo įkurti kariuomenės kontroliuojamą zoną Pietų Libano Litanio upės rajone.
„Dahijė Beirute nesiskiria nuo bendruomenių Izraelio šiaurėje – jei šiaurėje nebus ramybės, nebus ramybės ir Beirute“, – savo biuro išplatintame pranešime sakė Israelis Katzas, turėdamas omenyje pietinį Beiruto priemiestį, „Hezbollah“ bastioną, kuriam anksčiau pirmadienį įsakė smogti.
„Tuo pat metu IDF (Izraelio pajėgos) tęsia ugnies ir manevravimo operacijas prieš „Hezbollah“ teroristus ir infrastruktūrą Libane (...), siekiant atitraukti grėsmes nuo IDF pajėgų ir Izraelio valstybės gyventojų bei paversti Litanio rajoną IDF (...) kontroliuojama zona, kurioje nebūtų ginklų ir teroristų“, – pridūrė I. Katzas.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo veržtis giliau į Libaną, penktadienį paskelbęs, kad didelė dalis Pietų Libano dabar laikoma „kovos zona“, nepaisant paliaubų.
Balandžio 17 dieną įsigaliojus paliauboms, Izraelis Libano teritorijoje, maždaug už keliolikos kilometrų nuo savo šiaurinės sienos, nustatė „geltonąją liniją“.
Praėjusią savaitę Izraelio kariuomenė paskelbė visas teritorijas į pietus nuo Libano Zahranio upės – maždaug už 40 km nuo sienos, įskaitant Tyro ir Nabatijės miestus – „kovos zonomis“ ir nurodė gyventojams evakuotis.
Izraelio kariuomenės atstovas arabų kalba Avichay Adraee pirmadienį pranešė, kad kariuomenė išdavė naują įsakymą evakuotis septyniems miestams ir kaimams į šiaurę nuo Zahranio.
Libano prezidentas Josephas Aounas pirmadienį pareiškė, kad jo šalis susiduria su „žiauria ir smerktina Izraelio agresija“.
Izraelis ir „Hezbollah“ dažnai kaltina vienas kitą paliaubų sąlygų pažeidimu.
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