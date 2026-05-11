ES vyriausioji diplomatė: karo dinamika keičiasi Ukrainos naudai

Tai vyksta Rusijai patiriant rekordinius nuostolius mūšio lauke ir sulaukiant smūgių pagrindiniams naftos objektams.
„Rekordiniai Maskvos nuostoliai mūšio lauke, gilūs Ukrainos smūgiai Rusijoje ir mažėjantis Maskvos karinis paradas – visi šie dalykai rodo, kad karo dinamika keičiasi. Ukraina yra daug geresnėje padėtyje nei prieš metus“, – sakė K. Kallas.
„Tačiau, žinoma, nėra laiko atsipalaiduoti“, – pridūrė ji.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savaitgalį užsiminė, kad karas Ukrainoje po daugiau nei ketverių metų kraujo praliejimo „artėja prie pabaigos“.
„Mes taip pat analizavome, ką reiškia šios Putino žinutės, nes jos skiriasi nuo to, ką jis sakė anksčiau“, – sakė K. Kallas.
„Manau, kad bendras supratimas yra toks, jog (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas yra silpnesnėje padėtyje nei bet kada anksčiau“, – kalbėjo ji.
ES aukščiausio rango diplomatė ir keli ministrai iš viso bloko anksčiau šaltai kritikavo V. Putino pasiūlymą, kad buvęs Vokietijos lyderis Gerhardas Schroederis (Gerardas Šrioderis) būtų Europos tarpininkas derybose dėl karo Ukrainoje.
„Schroederis buvo aukšto lygio Rusijos valstybinių įmonių lobistas. Taigi aišku, kodėl Putinas nori, kad jis būtų tuo asmeniu, kad iš tikrųjų, žinote, jis sėdėtų abiejose stalo pusėse“, – sakė ji.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha Briuselyje pareiškė norintis, kad Europa atliktų didesnį vaidmenį derybose, tačiau teigė, kad bet kokie žingsniai turėtų papildyti įstrigusius JAV veiksmus.
A. Sybiha teigė, kad Europa galėtų padėti derėtis su Rusija konkrečiais klausimais, o ES diplomatai nurodė, kad jis kaip galimą pavyzdį panaudojo galimą išpuolių prieš oro uostus moratoriumą.
K. Kallas teigimu, ES užsienio reikalų ministrai vėliau šį mėnesį vyksiančiame susitikime aptars bloko „raudonas linijas“ dėl bet kokių derybų su Rusija.
Anksčiau ji sakė, kad Europa turėtų reikalauti, jog Maskva padarytų virtinę nuolaidų, siekiant užbaigti konfliktą.