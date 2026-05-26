Estijos URM: Rusijos grasinimuose nėra nieko naujo

„Tai dar vienas žingsnis ilgalaikiame Rusijos elgesio modelyje, kuris apima sistemingą dezinformaciją ir politinį spaudimą Baltijos šalims. Maskvos retorika pasižymi priešiškumu, nepagrįstais kaltinimais ir iškraipytais naratyvais. Rusija šį patį modelį naudoja nuo pat Estijos nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais“, – sakė jis.
Pasak jo, tokių melagingų teiginių tikslas yra nukreipti dėmesį nuo pačios Rusijos šiurkščių tarptautinės teisės pažeidimų, įskaitant besitęsiančias atakas prieš Ukrainos civilius ir infrastruktūrą, bei tai yra sąmoningas bandymas paslėpti tikrąsias agresijos karo pasekmes ir nukreipti dėmesį kitur.
„Estijos tarptautinis patikimumas yra plačiai pripažintas. Mūsų šalis nuolat patenka tarp geriausių pasaulyje pagal teisinės valstybės, demokratijos, spaudos laisvės, švietimo, skaitmeninio valdymo ir žemo korupcijos lygio rodiklius. Estija yra patikima ir pareiginga ES bei NATO narė, kurios indėlis į tarptautinį saugumą yra aiškiai matomas“, – pabrėžė ministras.
„Primename, kad Rusijos Federacija 2022 metais buvo pašalinta iš Europos Tarybos – organizacijos, kurios pagrindinis tikslas yra demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių apsauga. Šis žingsnis patvirtino, kad agresija ir šiurkštūs tarptautinės teisės pažeidimai nėra suderinami su bendromis Europos vertybėmis“, – teigė M. Tsahkna.
„Rusijos bandymai pavaizduoti Baltijos šalis kaip nepatikimas yra dalis platesnės strategijos, kuria siekiama pakenkti paramai Ukrainai, žlugdyti demokratines institucijas ir sėti netikrumą tarp sąjungininkų. Tai yra sąmoningas piktnaudžiavimas tarptautiniais teisiniais mechanizmais politiniais ir propagandos tikslais“, – skelbė aukščiausio lygio Estijos diplomatas.
„Estijos, Latvijos ir Lietuvos vertinimu, Rusijos kaltinimai yra pagrįsti pramanais, iškraipytais naratyvais ir koordinuota dezinformacijos kampanija prieš Vakarų šalis, šiuo atveju – Baltijos šalis. Kitos Europos Sąjungos valstybės narės taip pat nėra saugios nuo panašių išpuolių“, – sakė jis.
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