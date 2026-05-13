Filipinų senate aidėjo šūviai

Ten pareigūnai bandė sulaikyti senatorių, kurio ieško Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) dėl kaltinimų nusikaltimais žmoniškumui.
Kol kas neaišku, kas sukėlė šaudymą ir ar Senate yra sužeistųjų. Ten senatorius Ronaldas dela Rosa buvo saugomas sąjungininkų senatorių, kol Filipinų pareigūnai bandė jį sulaikyti ir galbūt vėliau perduoti TBT.
Pirmadienį TBT paskelbė R. dela Rosos, buvusio nacionalinės policijos vado, arešto orderį.
Jis pirmasis vykdė tuomečio prezidento Rodrigo Duterte kovos su narkotikais kampanijas, per kurias žuvo tūkstančiai žmonių.
Lapkritį išduotame orderyje R. dela Rosa kaltinamas nusikaltimu žmoniškumui – „ne mažiau kaip 32 asmenų“ nužudymu nuo 2016 metų liepos iki 2018 metų balandžio pabaigos, kai jis vadovavo nacionalinėms policijos pajėgoms valdant R. Duterte.
