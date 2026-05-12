Garsiausią meno kūrinių vagystę lydėjo kraupios mirtys

Puošnūs, paauksuoti, bet tušti paveikslų rėmai slepia šokiruojančią tiesą apie bene didžiausią meno kūrinių vagystę istorijoje.
Bostone, Jungtinėse Valstijose, esančiame Izabelos Stiuart Gardner muziejuje lankytojus pasitinka iškaba, kuri skelbia – „Taip, mus apvogė“.
Prieš beveik 40 metų dingę paveikslai iki šiol nerasti.
„90-aisiais du asmenys, apsimetę Bostono policijos pareigūnais, įsiveržė į muziejų. Per 81 minutę jie išsinešė trylika meno kūrinių, kurių vertė viršijo milijardą dolerių“, – pasakojo buvęs FTB agentas Geoffrey'is Kelly'is.
Buvęs FTB agentas, 22 metus tyręs šių meno kūrinių vagystę, visą savo patirtį sudėjo į knygą „13 tobulų bėglių“.
Joje atskleidžiamos ne tik tyrimo detalės, bet ir tai, kas galėjo būti policijos pareigūnais apsimetę vagys.
„Nors jie buvo profesionalūs vagys, tikrai negalime sakyti, kad buvo profesionalūs meno kūrinių vagys“, – teigė G. Kelly'is.
Būtent šis pastebėjimas nusikaltimo tyrėjus nukreipė teisinga linkme. Atsirado viltis išsiaiškinti tiesą.
„Jie paėmė gerai žinomo tapytojo Rembranto darbus. Tačiau muziejaus salėje buvo daugybė Senojo pasaulio menininkų kūrinių, kuriuos jie praleido. Tie darbai daug vertingesni. Meno žinovas pirmiausia griebtų juos“, – aiškino G. Kelly'is.
Detalės tyrėjus netrukus atvedė prie galimų nusikaltimo organizatorių – mafijos grupuotės.
„Organizuotas nusikalstamumas ir Rembranto kūriniai Masačusetso valstijoje labai susiję. Tai nutiko ne kartą, dar iki garsiojo apiplėšimo“, – kalbėjo G. Kelly'is.
Nors organizatoriai nustatyti, tikrieji vagys, išnešę paveikslus iš muziejaus, jau nebegyvi. Jais mafija atsikratė praėjus vos metams po vagystės.
„Vienas buvo žiauriai nužudytas, o kitas mirė labai įtartinomis aplinkybėmis. Manau, tai atgrasė bet ką, kas būtų norėjęs bendradarbiauti su policija. O tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl šie kūriniai iki šiol nerasti“, – sakė G. Kelly'is.
Nemažai detalių policijai atskleidė vienas mafijos narių.
2015-aisiais susisiekęs su policija jis prasitarė žinantis, kur yra du iš dingusių paveikslų, ir norėjo derėtis – už kiekvieną meno kūrinį prašė pusės milijono dolerių.
„Jo slapyvardis buvo „Mėsos kukulis“. Jis tikrai buvo panašus į tokį. Tris kartus teistas už žmogžudystę. Bet mirties bausmės išvengė ir galiausiai tapo mūsų informatoriumi“, – atskleidė G. Kelly'is.
Šiame tyrime liko tik paskutinis etapas – surasti meno kūrinius.
Anot G. Kelly'io, atsakymas, kodėl jie taip ilgai dingę, gana paprastas.
„Pavogti meno kūrinį – lengviausia dalis. Pasipelnyti iš jo – tikrai sudėtinga. Štai kodėl jie niekaip nepasirodė“, – teigė G. Kelly'is.
Tačiau FTB agento karjerą jau baigęs vyras neabejoja – paveikslai bus rasti.
„Vieną dieną šeimos nariai iškraustys palėpę ar seifą ir ten ras tai, kas buvo pavogta iš muziejaus“, – įsitikinęs G. Kelly'is.
Kaip sako G. Kelly'is – reikia tik kantrybės.
