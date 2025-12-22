Gaujų nariams skirtos šimtmečių laisvės atėmimo bausmės

Socialinių tinklų platformoje „X“ paskelbtame pranešime generalinė prokuratūra nurodė, kad už 43 žmogžudystes ir 42 pradangintus asmenis, be kitų nusikaltimų, 248 žinomos gatvių gaujos „Mara Salvatrucha“ (MS-13) nariams buvo skirtos „pavyzdinės bausmės“.
Kada buvo paskelbti nuosprendžiai ir ar kaltinamieji buvo teisiami kartu, prokuratūra nenurodė.
Vienas asmuo buvo nuteistas kalėti 1 335 metus, dar 10 asmenų gavo nuo 463 iki 958 metų laisvės atėmimo bausmes, teigiama pranešime.
2022 m. kovo mėnesį prezidentas Nayibas Bukele ėmėsi griežtai kovoti su gaujomis, pasinaudodamas nepaprastąja padėtimi, kuriai esant asmenys gali būti areštuojami ir be orderio.
Remiantis oficialių šaltinių duomenimis, per tą laiką buvo sulaikyta daugiau nei 90 tūkst. asmenų, o apie 8 tūkst. iš jų buvo pripažinti nekaltais ir paleisti.
N. Bukelei pradėjus kampaniją prieš gaujas, žmogžudysčių skaičius šioje Centrinės Amerikos šalyje sumažėjo iki istoriškai žemo lygio, tačiau žmogaus teisių organizacijos kaltina saugumo pajėgas pažeidinėjant žmogaus teises.
Salvadoro vyriausybės duomenimis, „MS-13“ ir dar viena gauja – „Barrio 18“ – yra atsakingos už maždaug 200 tūkst. žmogžudysčių, įvykdytų per tris dešimtmečius.
Šios dvi gaujos kadaise kontroliavo apie 80 proc. šalies teritorijos, o Salvadoras buvo viena iš pasaulio šalių, kuriose žmogžudysčių skaičius buvo didžiausias.
Grupės reketuodavo „aukas, turėjusias kokias nors įmones, mainais už tai, kad jų nenuskriaus, reikalaudamos skirtingų sumų“, nurodė generalinė prokuratūra.
„Baimindamiesi grasinimų, kai kurie žmonės turėjo uždaryti savo įmones“, – pridūrė ji.
Jungtinės Valstijos yra paskelbusios gaują „MS-13“ ir keletą kitų Centrinės ir Pietų Amerikos gaujų užsienio teroristinėmis organizacijomis.
