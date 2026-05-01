Per Gegužės 1-osios demonstracijas Stambule sulaikyta  šimtai žmonių

Pasak naujienų agentūros AFP žurnalistų, pareigūnų dėmesys ypač krypo į demonstrantų grupes dviejuose skirtinguose kvartaluose europietiškoje miesto pusėje. Jos norėjo žygiuoti į simbolinę Taksimo aikštę, kur praeityje vyko įvairūs antivyriausybiniai protestai ir kuri naktį buvo visiškai atitverta.
Siekiant atitverti centrines miesto dalis, buvo pastatyti metaliniai barjerai. Be to, pasitelktos gausios policijos pajėgos.
Mecidiyeköy kvartale susirinko vienos marksistinės partijos aktyvistai, kurie skanduodami „JAV žudikė, AKP bendrininkė“, norėjo žygiuoti į Taksimo aikštę. AKP yra Turkijos valdančioji partija. Policija prieš aktyvistus panaudojo ašarines dujas, pranešė AFP korespondentai. Nuotraukose matyti ir naudojamos pipirinės dujos.
Pareigūnai įsikišo ir Besikto kvartale, čia demonstrantai buvo griaunami ant žemės.
Profsąjungos ir asociacijos sukvietė žmones į mitingus. Jau nuo savaitės pradžios Turkijoje buvo sulaikyta dešimtys žmonių, įskaitant žurnalistus ir opozicijos atstovus.
