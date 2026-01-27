Graikija tiria gaisrą fabrike, po kurio buvo rasta penktoji auka

Ankstyvą pirmadienio rytą įvykęs sprogimas, kurį užfiksavo netoliese esančios apsaugos kameros, sunaikino dalį „Violanta“ gamyklos, įsikūrusios šalia Trikalos miesto, už 245 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Atėnų.
„Šis atvejis bus ištirtas iki galo (…) galbūt jau šiandien susidarysime pirminį vaizdą, kas sukėlė gaisrą“, – valstybinei televizijai ERT sakė civilinės saugos ministras Giannis Kefalogiannis.
Pranešama, kad žuvo penkios moterys, o įmonės darbuotojai vietos žiniasklaidai teigė, kad aukų skaičius tikriausiai būtų buvęs didesnis, jei kiti darbuotojai tuo metu nebūtų padarę pertraukos. Netrukus po sprogimo buvo rastos keturios aukos, tačiau penktoji buvo aptikta tik antradienio rytą, nes operaciją sunkino gaisro židiniai, teigė priešgaisrinės apsaugos departamentas.
Žinia apie žūtis sukrėtė vietos bendruomenes Trikalos apylinkėse, kurių nariai sudaro nemažą bendrovės darbo jėgos dalį. Kolegos ir giminaičiai nurodė, kad per gaisrą žuvusios moterys buvo pasirinkusios dirbti naktimis, jog dienos metu galėtų būti su savo vaikais.
„Violanta“ pareiškime primygtinai tvirtino, kad „griežtai taiko protokolus ir procedūras, laikydamasi visų priemonių mūsų darbuotojų ir įrenginių saugumui užtikrinti“. Įmonė nurodė, kad visapusiškai bendradarbiauja su tyrimą atliekančiomis institucijomis.
Šis gaisras laikomas viena kruviniausių pramoninių nelaimių Graikijoje per daugelį metų. Vietos profesinė sąjunga pirmadienį pareiškė, kad jai niekada nebuvo leista apžiūrėti sudegusio objekto.
„Violanta“ gamykla Trikaloje per metus pagamindavo 12,5 tūkst. tonų sausainių ir vaflių, sakoma bendrovės internetinėje svetainėje. Šis prekės ženklas yra vienas sparčiausiai augančių Graikijoje, jis dažnai sutinkamas parduotuvėse, o gaminiai yra eksportuojami į maždaug 40 šalių.
Naujausi komentarai