Grasindama nauju smūgiu, Rusija ragina diplomatus Kyjive evakuotis

Rusija savo grasinimo nedetalizavo, o Ukraina į jį kol kas nesureagavo.
Ketvirtadienį Rusija ir Ukraina apsikeitė smūgiais, per kuriuos Rusijos pasienio mieste Brianske buvo sužeista 13 žmonių, o Ukrainos Dnipro mieste – vienas, pranešė abiejų pusių pareigūnai.
Kasmet gegužės 9 dieną Rusija mini Antrojo pasaulinio karo Pergalės dieną surengdama didžiulį karinį paradą Raudonojoje aikštėje.
Šią savaitę šalis paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina gegužės 8–9 dienomis, kad jos sutaptų su minėjimo renginiais.
Trečiadienį užsienio diplomatinėms atstovybėms ir tarptautinėms organizacijoms išsiųstoje notoje Rusija įspėjo, kad suduos „atsakomąjį smūgį“ Ukrainos sostinei, „įskaitant sprendimų priėmimo centrus“, jei Ukraina šį šeštadienį sutrikdys minėjimo renginius.
Ji paragino juos „užtikrinti savalaikę diplomatinių ir kitų atstovybių darbuotojų, taip pat piliečių evakuaciją iš Kyjivo miesto“.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas ketvirtadienį pareiškė, kad buvo sunaikinti mažiausiai penki „Maskvos link skridę“ dronai.
Remiantis regiono administracijos vadovo Oleksandro Hanžos ketvirtadienį pateikta informacija, per Rusijos smūgį Dnipre buvo sužeistas vienas žmogus.
„Atsakys tuo pačiu“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Rusiją dėl reikalavimo paskelbti paliaubas gegužės 9 dieną – per svarbią Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui šventę.
Pirmadienį V. Zelenskis užsiminė, kad Maskva baiminasi, jog Ukrainos dronai „dūzgs virš Raudonosios aikštės“.
Ukraina pasiūlė savo paliaubas gegužės 6 dienai, tačiau Rusija jas ignoravo.
„Šiandien praktiškai visą dieną, praktiškai kiekvieną valandą gauname pranešimų apie smūgius iš įvairių regionų“, – sakė Ukrainos lyderis.
Savo vakariniame kreipimesi V. Zelenskis teigė, kad Ukraina „atsakys tuo pačiu“ į Rusijos pažeidimus ir atitinkamai nuspręs dėl tolesnių savo žingsnių.
Ukrainos pareigūnai pranešė apie daugybę atakų trečiadienį, kai turėjo galioti vienašališkos Ukrainos paliaubos.
Pareigūnų teigimu, per Rusijos atakas žuvo mažiausiai keturi žmonės, įskaitant du šiauriniame Sumų regione esančiame vaikų darželyje.
Kovos tęsėsi ir fronto linijoje.
Vienas Ukrainos karininkas rytų fronte, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, naujienų agentūrai AFP sakė: „Priešas toliau vykdė pėstininkų reidus ir bandė šturmuoti mūsų pozicijas.“
Kadangi Rusija nesilaikė Kyjivo pasiūlytų paliaubų, „mūsų dalinys atsakė tuo pačiu ir atrėmė visas provokacijas“, pridūrė jis.
Kitas fronto vadas sakė: „Kovinių operacijų intensyvumas išlieka tokio paties lygio.“
Pasak jo, jo dalinys taip pat reagavo: „Akis už akį, dantis už dantį!“
Kremlius nekomentavo Kyjivo pasiūlytų paliaubų, tik paragino Ukrainą sustabdyti atakas gegužės 9 dieną.
Atakos giliai Rusijoje
Pastarosiomis savaitėmis abi pusės suintensyvino smūgius, o per daugiau nei ketverius metus trunkantį plataus masto karą žuvo šimtai tūkstančių karių ir dešimtys tūkstančių civilių.
Antradienį Ukraina smogė giliai Rusijos teritorijoje ir pražudė du žmones Čeboksaruose – prie Volgos upės esančiame mieste, nutolusiame šimtus kilometrų nuo Ukrainos.
Šios atakos sukėlė nerimą Rusijoje prieš gegužės 9 dienos paradą.
Maskva pareiškė, kad pirmą kartą per beveik 20 metų iš eisenos pašalins karinę techniką.
Ji taip pat pradėjo su pertrūkiais visame mieste išjunginėti internetą, ir tai tęsis iki šeštadienio.
Derybos dėl to, kas peraugo į baisiausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, užbaigimo beveik nepasistūmėjo į priekį ir buvo nustumtos į šalį dėl karo Irane.
Maskva reikalauja, kad Ukraina pasitrauktų iš keturių regionų, kuriuos ji savinasi – šias sąlygas Kyjivas laiko nepriimtinomis.
