Hamburge dėl išpuolio planavimo sulaikytas 17-metis

Jaunuolį esą įkvėpė džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS). Jis planavęs nužudyti nežinomą skaičių „bedievių“.
Įtariamasis sulaikytas ketvirtadienį. Jis yra siras. Leidinys „Zeit“, remdamasis saugumo šaltiniais, rašo, kad jis iki 2025 m. su tėvais atvyko į Vokietiją. Tyrėjų duomenimis, rengdamasis išpuoliui, vaikinas, be kita ko, jau buvo įsigijęs trąšų.
Kaip alternatyvą bombos išpuoliui jis taip pat svarstė galimybę panaudoti Molotovo kokteilius kaip padegamuosius užtaisus arba įvykdyti išpuolį peiliu.
„Zeit“ informacija, įtariamasis praeityje internete skelbė IS simbolius.
Prokuratūros duomenimis, jaunuolis sulaikytas dėl įtarimo rengus teroristinį išpuolį ir terorizmo finansavimo.
