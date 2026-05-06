Hantavirusas kruiziniame laive: kas žinoma?

Toliau apžvelgiame, kas iki šiol žinoma apie laivą, kuris plaukė per Atlantą ir šiuo metu yra izoliuotas prie Žaliojo Kyšulio.
Kas yra laive?
Laive „MV Hondius“ yra daugiau nei 140 žmonių, įskaitant daugiau nei 80 keleivių iš 15 šalių, teigia laivo olandų operatorė „Oceanwide Expeditions“.
Tarp keleivių yra didelės grupės iš Jungtinės Karalystės (JK), JAV, Ispanijos ir Nyderlandų. Dauguma įgulos narių yra iš Filipinų.
Trys mirtys
Olandų pora, kuri keliavo po Pietų Ameriką prieš įlipdama į laivą Argentinoje balandžio 1 dieną, buvo pirmosios patvirtintos mirtys.
Vyrui simptomai pasireiškė balandžio 6-ąją, o balandžio 11 dieną jis mirė. Jo kūnas buvo išneštas iš laivo balandžio 24 dieną Šv. Elenos saloje, esančioje pietinėje Atlanto dalyje.
Jo žmona, kuri jautėsi prastai, taip pat paliko laivą Šv. Elenos saloje. Jos sveikata pablogėjo per balandžio 25 dienos skrydį į Johanesburgą, o po dienos ji mirė ligoninėje. Gegužės 4-ąją jai buvo patvirtintas hantavirusas.
Vokietė, kuriai balandžio 28 dieną pakilo temperatūra, o vėliau išsivystė plaučių uždegimas, mirė gegužės 2 dieną. Jos kūnas vis dar yra laive.
Evakuotieji
Keleivis iš JK susirgo balandžio 24 dieną, jam pasireiškė karščiavimas ir plaučių uždegimas. Jis buvo evakuotas į Pietų Afriką, kur yra gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Hantavirusas jam patvirtintas gegužės 2 dieną.
Du įgulos nariai, britas ir olandas, taip pat turėjo simptomų. Trečiadienį jie buvo evakuoti kartu su keleiviu, kuriam nepasireiškė jokių simptomų, bet kuris turi ryšių su mirusia vokiete.
Tuo tarpu Šveicarijos pareigūnai trečiadienį patvirtino, kad dar vienas keleivis, anksčiau palikęs kruizą, Ciuriche gydomas nuo hantaviruso.
Virusas
Ši reta liga paprastai plinta nuo užsikrėtusių graužikų, dažniausiai per šlapimą, išmatas ir seiles.
Laboratoriniai tyrimai Pietų Afrikoje ir Šveicarijoje patvirtino, kad laive užfiksuoti atvejai buvo Andų hantaviruso atmaina – vienintelė žinoma, galinti persiduoti nuo žmogaus žmogui.
Nuo hantaviruso nėra jokių vakcinų ar specifinių vaistų.
Praėjusiais metais nuo hantaviruso mirė „Oskaro“ laureato aktoriaus Gene'o Hackmano žmona.
Tačiau pareigūnai, įskaitant PSO vadovą Tedrosą Adhanomą Ghebreyesusą, teigė, kad bendra rizika visuomenės sveikatai dėl dabartinio protrūkio yra maža, nes virusui plisti reikalingas labai artimas kontaktas.
Kelionė
Kruizas iš Ušuajos Argentinoje prasidėjo balandžio 1 dieną.
Po Pietų Džordžijos, Tristano da Kunjos ir kitų netoliese esančių salų laivas balandžio 22–24 dienomis užsuko į Šv. Elenos salą, o balandžio 27-ąją – į Dangun Žengimo salą.
Nuo sekmadienio jis stovi inkarą išmetęs prie Žaliojo Kyšulio sostinės Prajos.
Kas vyksta laive?
PSO antradienį pranešė, kad keleivių prašoma izoliuotis savo kajutėse, kol atliekama dezinfekcija ir imamasi kitų priemonių.
Kur laivas gali plaukti toliau?
Žaliasis Kyšulys neleis laivui prisišvartuoti.
PSO teigė, kad planuojama, jog laivas plauks į šiaurę, į Ispanijos Kanarų salas, kur bus atlikta dezinfekcija, rizikos vertinimas ir išsamus epidemiologinis tyrimas.
Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad laivo Kanaruose laukiama artimiausiomis dienomis. Visgi Kanarų salų vadovas žiniasklaidai sakė, kad negali priimti šio laivo.
