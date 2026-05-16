Harvey Weinsteino lytinio prievartavimo bylos nagrinėjimas baigėsi nepaskelbus nuosprendžio

H. Weinsteinas, atsidūręs kaltinimų smurtu, paskatinusių „MeToo“ judėjimą Holivude, centre, jau atlieka laisvės atėmimo bausmę už kitus seksualinius nusikaltimus, todėl, nepaisant šios bylos baigties, jis liks už grotų.
„Nors esame nusivylę, kad procesas baigėsi be nuosprendžio, mes giliai gerbiame prisiekusiųjų sistemą ir nuoširdžiai dėkojame visiems prisiekusiesiems už jų laiką ir atsidavimą. Beveik dešimtmetį Jessica Mann kovojo už teisingumą“, – išplatintame pranešime teigė Manhatano apygardos prokuroras Alvinas Braggas (Alvinas Bragas).
Tai buvo trečias kartas, kai J. Mann liudijo prieš H. Weinsteiną po to, kai 2020 metais priimtas apkaltinamasis nuosprendis buvo panaikintas dėl netinkamo elgesio su liudytojais, o 2025 metais byla baigėsi be nuosprendžio dėl prisiekusiųjų nesutarimų.
„Man atrodė, kad jis yra tikrai geras žmogus ir siūlėsi būti mano mentoriumi“, – praėjusį mėnesį prisiekusiesiems sakė J. Mann, prieš prabildama apie smurtinius santykius.
H. Weinsteino atstovas spaudai Judah Engelmayeris (Džuda Engelmajeris) naujienų agentūrai AFP sakė, kad „kelis kartus išklausius įrodymus ir pamačius, jog dvi prisiekusiųjų kolegijos nesugeba pasiekti vieningumo, akivaizdu, kad čia yra didelių pagrįstų abejonių“.
„Manhatano apygardos prokuratūra turėtų nustoti iš naujo nagrinėti tą pačią bylą ir sutelkti savo laiką bei mokesčių mokėtojų išteklius į realius smurtinius nusikaltimus, chaosą ir visuomenės saugumo problemas, kurios kasdien veikia niujorkiečius“ , – pridūrė jis.
Jis teigė, kad gynybos atlikta apklausa parodė, jog devyni iš 12 prisiekusiųjų pasisakė už išteisinimą. AFP negalėjo nepriklausomai patvirtinti šio teiginio.
„Stebuklas“
Teismo proceso metu J. Mann prisiminė, kaip jis apipylė ją komplimentais, kai jiedu susitiko vakarėlyje 2013-ųjų pradžioje, kai J. Mann buvo 27 metų pradedančioji aktorė, o H. Weinsteinas – įtakingas Holivudo veikėjas.
„Jis man pasakė, kad esu gražesnė už Natalie Portman (Natali Portman)“, – sakė ji.
Moteris pridūrė, kad akivaizdus H. Weinsteino suinteresuotumas paskatinti jos karjerą, įskaitant knygų apie vaidybą pirkimą, iš pradžių atrodė kaip „stebuklas“.
40-metės parodymai, kuriuose didžiąja dalimi ji atkartojo tai, ką sakė nagrinėjant bylą 2020 ir 2025 metais, buvo emocingi, ir ji retkarčiais darydavo pauzes, kai jos balsas lūždavo.
Olbanio teisės mokyklos Šeimos smurto bylų klinikos direktorė Dale Margolin Cecka (Deil Margolin Čeka) AFP sakė, kad dabar gali vykti ketvirtasis teismo procesas dėl J. Mann kaltinimų.
„Mann turėtų vėl pereiti visą procesą. Apygardos prokuroras turi 30 dienų nuspręsti, ar iš naujo teisti (H. Weinsteiną)“, – sakė ji.
„(Jis) žinojo, kad jo komanda gali pavaizduoti Mann kaip „romantinę partnerę“ ir pasėti abejonių, – pridūrė D. M. Cecka. – Šios moterys vis dar gali pateikti civilinius ieškinius.“
„Oskaro“ laureatas 74-erių H. Weinsteinas jau atlieka 16 metų laisvės atėmimo bausmę Kalifornijos byloje dėl vienos europietės aktorės išžaginimo prieš daugiau nei dešimtmetį. Jis yra apskundęs šį nuosprendį.
Jis taip pat yra apskundęs apkaltinamąjį nuosprendį dėl kaltinimų, kad prievartavo kino prodiuserę Miriam Haley (Mirjam Heili).
2017 metais „The New Yorker“ ir „The New York Times“ atlikti didžiuliai tyrimai atskleidė daugybę jaunų moterų pretenzijų, kurios sukėlė daugiau nei 80 pareiškėjų kaltinimų laviną ir paskatino pasaulinį „MeToo“ judėjimą.
