 Helsinkio oro uostas sustabdė skrydžius dėl dronų pavojaus

2026-05-15 10:09
Viljama Sudikienė (ELTA)

Helsinkio oro uostas penktadienį pranešė sustabdęs oro eismą iki atskiro pranešimo, kai Suomijos pareigūnai įspėjo, kad oro erdvėje gali būti dronas. 

Helsinkio oro uostas sustabdė skrydžius dėl dronų pavojaus / Scanpix nuotr.

Suomijos ministras pirmininkas Petteri Orpo teigė, kad pietiniame Ūsimos regione paskelbtas pavojaus signalas, gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavusios pranešimą apie galimą droną tame rajone.

„Dėl šios padėties vėluoja ir atšaukiami išvykstantys ir atvykstantys skrydžiai“, – sakoma Helsinkio oro uosto pranešime ir priduriama, kad oro eismas „sustabdytas iki atskiro pranešimo“.

Vėliau pranešta, kad Helsinkio oro uostas atnaujino įprastą skrydžių veiklą, eismas buvo sustabdytas trims valandoms.

Oro uostas sustabdė oro eismą nuo 4 iki 7 val. vietos (nuo 3 iki 6 val. Lietuvos) laiku, kai saugumo institucijos paskelbė pavojaus signalą pietiniame Ūsimos regione dėl galimo drono.

P. Orpo socialiniame tinkle X patvirtino, kad „pavojus Ūsimos regione baigėsi“, tačiau papildomos informacijos nepateikė.

„Skrydžiai vėl vykdomi, tačiau dėl sutrikimų penktadienį, gegužės 15 d., vėluos ir bus atšaukti. Rytiniai vėlavimai taip pat gali paveikti išvykstančius ir atvykstančius skrydžius vėliau popietę“, – sakoma Helsinkio oro uosto pranešime.

