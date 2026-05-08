„Hezbollah“ sako paleidusi raketų į karinę bazę Izraelio šiaurėje

Irano remiama grupuotė savo pareiškime teigė, kad taikėsi į bazę į pietus nuo Izraelio Naharijos miesto.
Izraelio kariuomenė anksčiau buvo pranešusi, kad keliuose šiauriniuose miestuose kaukė sirenos.
Izraelio oro pajėgos trečiadienį smogė Beiruto pietiniams priemiesčiams ir tai buvo pirmas išpuolis šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubos Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“ kare.
Per tą smūgį žuvo vienas iš „Hezbollah“ aukšto rango vadų, o Izraelis pareiškė, kad toliau taikysis į Irano remiamą kovotojų grupuotę, nepaisydamas Libane galiojančių paliaubų.
