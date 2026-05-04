 Į Šveicariją važiavusiame traukinyje užklupta besimylinti porelė puolė darbuotojus kumščiais

2026-05-04 22:00
Viljama Sudikienė (ELTA)

Pietų Vokietijos policija pirmadienį pranešė, kad regioniniame traukinyje, važiavusiame iš Vokietijos į Šveicariją, besimylinti užklupta pora užpuolė du geležinkelio darbuotojus, liepusius išlipti iš traukinio.

Vokietijos federalinės policijos pranešime sakoma, kad du apsaugos darbuotojai paprašė liautis poros, aptiktos užsiimant lytiniais aktais abipusiu sutikimu pirmos klasės vagone regioniniame traukinyje S6, važiavusiame į Bazelį Šveicarijoje.

35 metų vyrui ir 29 metų moteriai buvo liepta palikti pirmos klasės skyrių. Incidentas įvyko ankstyvą sekmadienio rytą. Pora tik trumpam pakluso nurodymams, todėl darbuotojai pasakė, kad jie nebegali tęsti kelionės.

Išlipę Vakarų Schopfheimo stotyje netoli Šveicarijos sienos, jie užpuolė du Šveicarijos geležinkelių bendrovės SBB apsaugos darbuotojus, vyras puolė juos kumščiais. Pora tiriama dėl įtariamo kūno sužalojimo, pranešė policija.

